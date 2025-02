Il trono di spade, una star della serie al centro della nuova commedia di Gianni Di Gregorio

Mentre è in lavorazione il remake in lingua inglese del suo Pranzo di Ferragosto, Gianni Di Gregorio si prepara a lanciare la sua nuova commedia, come ti muovi, sbagli che vede nel cast anche una star della serie di culto Il trono di spade, l'attore tedesco Tom Wlaschiha, interprete dell'assassino Jaqen H'ghar.

Oltre a scrivere e dirigere, Di Gregorio si ritaglia il ruolo di protagonista, un placido professore in pensione che si gode la tranquillità con la compagna finché la figlia, in crisi matrimoniale, non fa irruzione a casa sua portandosi dietro i due indisciplinati nipoti. Il suo arrivo susciterà "nuove preoccupazioni, nuove ansie, ma anche nuovi affetti".

Completano il cast di come ti muovi, sbagli Greta Scarano, Tom Wlaschiha, Anna Losano, Pietro Serpi e Iaia Forte. Distribuito da Fandango, il film è coprodotto dalle italiane Bibi Film e RAI Cinema e dalla francese Les Films Du Poisson.

Tom Wlaschiha in una scena de Il trono di spade

L'assassino si dà alla commedia

Nella serie Il trono di spade, Tom Wlaschiha interpretava Jaqen H'ghar, membro degli Uomini Senza Volto, una setta di assassini che adora personificazione della morte nota come il Dio dei Mille Volti.

L'attore è apparso, tra le altre cose, anche nella quarta stagione della serie Netflix Stranger Things nei panni di Dmitri Antonov, guardia carceraria sovietica di stanza in una struttura militare in Kamchatka e membro del Ministero degli affari interni sovietico che stringe una complicata amicizia con il prigioniero americano Jim Hopper, aiutandolo a fuggire. Dopo essere stato tradito da un contatto, Antonov viene privato del suo grado e imprigionato. Unirà le forze con Hopper per sopravvivere all'ira del Demogorgone catturato dai sovietici.