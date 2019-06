Il Trono di Spade, Sophie Turner: "Non avevo detto ai miei genitori che stavo partecipando alle audizioni!"

Il Trono di Spade ha permesso a Sophie Turner di muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo e di diventare una star, ma la giovane attrice non aveva rivelato ai genitori che aveva intenzione di presentarsi alle audizioni.

L'attrice britannica, intervistata da Vogue Paris, ha infatti raccontato di essere diventata l'interprete di Sansa quasi per caso e insieme ai suoi amici, affrontando la situazione con grande leggerezza.

Sophie Turner ha rivelato: "Non avevo detto ai miei genitori che avevo effettuato l'audizione per Il trono di spade, l'hanno scoperto praticamente per caso".

La casting director Nina Gold aveva infatti fatto visita a numerose scuole per provare a individuare i ragazzi giusti a cui affidare alcuni ruoli: "Io e tutti i miei amici abbiamo fatto l'audizione. Pensavamo semplicemente fosse qualcosa di divertente, quasi uno scherzo tra di noi. E poi mi hanno richiamata, e mi hanno voluta rivedere più volte".

La ragazza ha aggiunto: "I miei genitori l'hanno scoperto quando ero tra le ultime sette ragazze ancora in lizza per il ruolo e mia madre si è un po' spaventa, ha chiamato mio padre e gli ha detto: 'Non so se possiamo fare tutto questo'. Ma lui ha replicato: 'Stai zitta, questo è ciò che ha voluto fare fin da bambina. Devi lasciarle avere questa opportunità'".

La madre di Sophie sembra aver cambiato idea molto in fretta: quando è stato annunciato che avrebbe interpretato Sansa ha festeggiato con lei. La star della serie ha spiegato: "Mi è saltata addosso e ha detto 'Hai avuto la parte!'. E tutte e due abbiamo corso, saltato in piscina e mangiato tutto il giorno pizza. Si è trattato del miglior giorno di sempre".

Sophie ha iniziato a recitare quando aveva solo 3 anni sul palco del Playbox Theatre di Warwick, Regno Unito, città in cui frequentava il liceo prima di ottenere la fama internazionale.

