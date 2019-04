Il Trono di Spade, Sophie Turner: "Kit Harington è pagato più di me, ma è giusto"

Il Trono di Spade 8: una foto di Sansa

Il Trono di Spade è diventato un fenomento televisivo conosciuto in tutto il mondo, ma non tutti i membri del cast ricevono la stessa paga: Sophie Turner ha infatti confermato che il suo salario è nettamente inferiore a quello dei cinque protagonisti, tra cui è presente anche Kit Harington che interpreta il fratello di Sansa, Jon Snow.

L'attore britannico ha guadagnato 500.000 dollari per ogni episodio dell'ultima stagione realizzato, la stessa cifra versata a Emilia Clarke, Lena Headey, Peter Dinklage e Nikolaj Coster-Waldau. I giovani membri della famiglia Stark (Sophie, Maisie Williams e Isaac Hempstead Wright) si sono invece fermati a 175.000 dollari per puntata.

Turner, parlando della questione con il magazine Harper's Bazaar, ha dichiarato: "Kit ha ricevuto più soldi di me, ma aveva una storia più importante. E nell'ultima stagione ha avuto qualcosa di folle come 70 notti trascorse sul set per le riprese, e io non ne avevo così tante. Pensavo 'Sapete cosa... tenetevi quei soldi'". L'attrice faceva riferimento all'impegnativa sequenza di battaglia che sembra non abbia alcun precedente, cinematografico e televisivo, e mostrerà l'attacco degli Estranei a Grande Inverno, dove gli Stark guidati proprio dal personaggio affidato a Kit Harington, Daenerys e i loro alleati cercheranno di arginare l'invasione delle creature.

Sophie, che ha recitato in tutte le stagioni della serie Il Trono di Spade, ha ammesso che sta ancora elaborando la fine della sua esperienza: "Sto semplicemente cercando di accettare la fine, è come se avvenisse una moerte in famiglia. Sto perdendo un personaggio che ho interpretato così a lungo". Recitare nella parte di Sansa ha inoltre avuto delle conseguenze personali: "All'inizio non mi sembrava che ci fosse qualcosa in grado di rimanere con me di tutto ciò che ha affrontato Sansa. Ho iniziato a pensare, anche se non ho avuto delle conseguenze emotive, alle violenze e agli abusi che ha subito, e questo ha alimentato quella parte di me che mi ha portata a pensare che potrei diventare un'attivista".

L'ottava e ultima stagione de Il trono di spade sarà in onda a partire dal 14 aprile su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic. Qui trovate la nostra analisi al trailer dell'ottava stagione de Il Trono di Spade.