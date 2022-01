Il Trono di Spade: un uomo ha realizzato una scultura di Drogon a grandezza naturale (FOTO)

Un uomo canadese ha scelto di omaggiare Il Trono di Spade e sta per concludere una scultura di Drogon a grandezza naturale. Le foto condivise sui social mostrano un'opera imponente ed estremamente curata in ogni dettaglio.

Kevin Stone è uno scultore di metalli che ha trascorso gli ultimi 13 mesi a costruire l'imponente scultura di Drogon, la creatura che ben conoscono tutti i fan de Il trono di spade. Stone ha detto alla CBC: "Ovviamente è tutto estremamente impegnativo. E si è rivelato davvero meglio di quanto potessi immaginare".

La scultura è stata commissionata dall'imprenditore statunitense Matthew Focht, fondatore dell'agenzia di marketing Truly360. È interessante notare che Focht non sia un super fan di Game of Thrones: si è imbattuto nel design meticolosamente dettagliato di Drogon dopo aver deciso che voleva la scultura di un drago. "Ero tipo 'oh mio Dio, ho solo sentito parlare della serie TV ma non ho mai visto draghi così ben dettagliati'. Volevo qualcosa che provocasse un effetto wow. Volevo qualcosa di molto artistico", ha dichiarato Focht.

Ricordiamo che Drogon ha debuttato ne Il Trono di Spade nell'episodio finale della prima stagione. Insieme ai suoi fratelli, Rhaegal e Viserion, è nato da Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) tra le fiamme. Drogon è diventato rapidamente il più potente e ostinato dei tre fratelli ed è l'ultimo drago sopravvissuto alla fine della serie.

Stone e sua moglie stanno dando gli ultimi ritocchi alla scultura. Focht ha detto che non è sicuro di dove metterà la scultura, ma potrebbe scegliere di spostarla nella sua nuova casa a Porto Rico. Indipendentemente dalla sua destinazione finale, è lecito ritenere che il trasporto del colosso non sarà un'impresa da poco.