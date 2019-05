Il Trono di Spade, Robb e Sansa insieme: ecco l'abbraccio tra Richard Madden e Sophie Turner

I fan della serie Il Trono di Spade hanno potuto assistere a una piccola reunion della famiglia Stark grazie al Met Gala: Richard Madden e Sophie Turner hanno infatti avuto modo di riabbracciarsi dopo aver recitato nelle prime puntate dello show.

La serie tratta dai romanzi di George R.R. Martin sta per concludersi e l'ottava stagione, l'ultima, ha già regalato grandi emozioni suscitate dalla presenza a Grande Inverno di tutti i membri della famiglia Stark rimasti in vita: Sansa, Arya, Bran e Jon Snow.

L'evento che si è svolto a New York ha regalato le foto dell'abbraccio tra Richard Madden, interprete di Robb Stark, e Sophie Turner.

Il protagonista di Bodyguard è uscito di scena dalla serie Il trono di spade con uno dei momenti più drammatici e memorabili della recente storia televisiva: le Nozze Rosse, in cui il giovane, sua moglie e Catelyn Stark sono stati uccisi brutalmente.

I fotografi presenti all'evento che si è svolto al Metropolitan Museum of Art hanno immortalato l'emozionante reunion e i fan hanno reagito con grande commozione nell'assistere alla gioia espressa da Sophie e Richard.

La serie Il trono di spade andrà in onda per l'ultima volta il 19 maggio con la sesta puntata dell'ottava stagione, concludendo così la storia tratta dai romanzi scritti da George R.R. Martin. I fan potrebbero però ricevere presto delle buone notizie da parte della tv via cavo: il pilot del primo dei potenziali show prequel è infatti in fase di realizzazione e non resta che attendere per scoprire se otterrà l'approvazione necessaria a dare il via libera alla realizzazione di una prima stagione!

