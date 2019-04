Il Trono di Spade: la rivista ufficiale della serie HBO sbarca in edicola!

Il Trono di Spade è arrivato sulle nostre tv e da oggi in edicola sbarcherà anche la rivista ufficiale su licenza HBO!

Arriva in Italia il magazine ufficiale dedicato alla serie TV della HBO in contemporanea con la messa in onda dell'ottava e conclusiva stagione. Lunasia Edizioni pubblica in edicola il volume ufficiale della serie TV che ha tenuto milioni di italiani incollati al televisore. L'ottava stagione de Il trono di spade è arrivata, si aprono già scommesse, trapelano indiscrezioni, si pubblicano immagini.

Per rispondere ai tanti quesiti che si stanno ponendo i tanti appassionati della serie verrà pubblicata in edicola a partire da oggi 16 aprile la rivista ufficiale della serie pubblicata in Italia da Lunasia Edizioni su licenza HBO a prezzo di copertina di 7,90 euro. In un volume a 128 pagine, corredato da diverse immagini inedite, tutto quello che c'è da sapere anche di più sul trono di spade: