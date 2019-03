Il Trono di Spade: i fan hanno sempre sbagliato la pronuncia di khaleesi!

Il Trono di Spade sta per tornare e i fan devono fare i conti con il primo colpo di scena del 2019: tutti hanno sempre sbagliato a pronunciare la parola khaleesi, parola di David Peterson!

Il creatore delle lingue utilizzate dalle popolazioni de Il trono di spade ha rilasciato un'intervista al podcast The Allusionist, durante la quale ha dichiarato che, per come è scritta la parola, è evidente che la pronuncia corretta non è la khaleesi utilizzata nella serie:

"Mi sono sempre assicurato che ogni parola, se scritta in un certo modo, fosse pronunciata in quel determinato modo. Questo ha funzionato praticamente sempre, tranne per 'khaleesi', ed è una cosa che non riesco a digerire. Guardando lo spelling, è impossibile che la pronuncia fosse ka-lì-si, quindi ero indeciso se scriverlo nel modo in cui la gente era abituata a sentirlo, o se continuare a onorare quella forma e farla pronunciare correttamente. Cambiare la parola in 'khalisi' avrebbe risolto ogni problema. Onorando la scrittura di George R.R. Martin, la pronuncia giusta è ha-le-isi, non ka-lì-si."

Probabilmente ormai è troppo tardi per cambiare le abitudini degli spettatori, che sono in trepidante attesa per l'ottava e ultima stagione dello show. Per ora gli showrunner non hanno svelato alcun dettaglio riguardante la trama delle sei puntate inedite che concluderanno l'adattamento televisivo dei romanzi scritti da George R.R. Martin, annunciando solo la presenza di un'epica battaglia che vedrà contrapposti umani ed Estranei.

La storia de Il Trono di Spade si era conclusa con Jon Snow, Daenerys e Tyrion in viaggio con destinazione Grande Inverno. Nel trailer de Il trono di spade 8 si vede Arya parlare di come conosca per esperienza la morte, Bran spiega che ciò che è stato compiuto in passato ha portato le persone a casa, nel luogo a cui appartengono. Sansa vede per la prima volta i draghi di Daenerys e tutti i personaggi si preparano alla battaglia con gli Estranei.