Il Trono di Spade: la Montagna batte un nuovo record sollevando 500 chili

Hafþór Björnsson, conosciuto dai fan della serie Il Trono di Spade per aver interpretato la Montagna, ha stabilito un nuovo record sollevando oltre 500 chili.

Nella giornata di sabato è stato stabilito il nuovo primato, confermando così il suo stato di uno degli uomini più forti al mondo.

L'attore Hafþór Júlíus Björnsson ha dichiarato su Instagram: "Non ho parole. Che giornata fantastica, una che ricorderò per il resto della mia vita. Ho detto che stavo preparandomi e una volta che ho deciso qualcosa è come se fossi un cane con un osso. Voglio rivolgere un grande ringraziamento alla mia famiglia, ai miei amici, ai miei allenatori, ai miei fan, ai miei sponsor e ai miei hater, tutti hanno contribuito a rendere possibile questo sollevamento. Se volete dimostrarmi un sostegno extra andata sul mio canale YouTube, iscrivetevi e guardate il mio video più recente dove potete vedere qualche immagine del dietro le quinte! Grazie per il vostro sostegno!".

La star della serie Il trono di spade, il cui fisico imponenente ha reso possibile portare in scena con un certo realismo le sequenze con protagonista la Montagna, e i continui record stabiliti confermano senza alcun dubbio che anche nel mondo creato da George R.R. Martin avrebbe trovato un modo per mettere a frutto la sua incredibile fisicità.