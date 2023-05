Il trono di spade: la Montagna Hafþór Júlíus Björnsson ospite di Best Movie Comics & Games 2023

A causa di impegni sul set, Fabien Frankel non potrà partecipare a Best Movie Comics & Games 2023, ma al suo posto arriva la Montagna de Il trono di spade, Hafþór Júlíus Björnsson.

Continua ad arricchirsi il parterre di ospiti di Best Movie Comics & Games 2023, in programma a Milano il 10 e 11 giugno. Sarà infatti a Milano Hafþór Júlíus Björnsson, noto per la sua partecipazione ne Il trono di spade dove, dalla quarta all'ottava stagione, ha interpretato il personaggio di Gregor Clegane ovvero "la Montagna", indistruttibile guardia della regina Cersei Lannister.

La star islandese de Il trono di spade, un vero e proprio gigante di più di due metri di altezza, è anche uno strongman che per dieci anni consecutivi ha vinto il titolo di uomo più forte d'Islanda. Campione da record in diverse competizioni in tutto il mondo, Hafþór Júlíus Björnsson sarà ospite di Best Movie Comics & Games per entrambe le giornate della kermesse.

Come incontrare la Montagna

Sabato 10 giugno "la Montagna" sarà protagonista di un incontro dedicato a Il trono di spade, al suo personaggio leggendario e alla sua carriera. Inoltre in entrambe le giornate della manifestazione incontrerà il pubblico per delle speciali sessioni di autografi e photo oppurtunity, su prenotazione, oltre che in un super meet & greet con i fan a numero chiuso e limitato (info, costi e modalità di prenotazione a breve sul sito www.bestmoviecomicsandgames.it).

Il panel con Hafþór Júlíus Björnsson sostituirà in programma l'incontro con Fabien Frankel, che, contrariamente a quanto annunciato, non potrà essere al festival per sopraggiunti impegni sul set.

Tante altre sorprese saranno presto annunciate e andranno ad arricchire il programma Best Movie Comics & Games, per una due giorni incredibile di panel e incontri con ospiti, anteprime esclusive, concerti e proiezioni. Il tutto sarà naturalmente arricchito da aree gioco, mostre, escape room, incontri con gli autori e aree espositive con stand.