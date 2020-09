Il Trono di Spade, Kit Harington diventa papà: la foto di Rose Leslie col pancione

Kit Harington diventerà presto papà, come confermato da sua moglie, l'attrice Rose Leslie, che ha condiviso sui social la foto del pancione. I due si sono conosciuti sul set de Il Trono di Spade, dove interpretavano i personaggi di Jon Snow e Ygritte.

Da diverse ore impazza sui social la foto di Rose Leslie con il pancione, immagine che ha scatenato l'entusiasmo di tutti i fan de Il trono di spade che da anni fa il tifo per la coppia composta dall'attrice e da Kit Harington. Li abbiamo conosciuti entrambi sul piccolo schermo, a partire dalla seconda stagione della celebre serie tv, nella quale interpretavano la bruta Ygritte e Jon Snow, abbiamo visto i loro personaggi scontrarsi per poi innamorarsi. Sono arrivati anche a mettersi contro le loro rispettive famiglie, di natura diametralmente opposta, riuscendo a superare qualsiasi ostacolo pur di vivere la propria relazione, fino al triste epilogo che tutti ben ricordiamo nell'ottavo episodio della quinta stagione, intitolato The Watchers on the Wall. Ma, almeno nella vita reale, la loro storia d'amore è andata avanti ed oggi li vediamo più felici che mai mentre aspettano la nascita del loro primo figlio.

A rivelare la lieta notizia è stata la stessa Leslie che ha mostrato la sua pancia in crescita condividendo un servizio fotografico realizzato per Make Magazine, pubblicato questo weekend nel Regno Unito. Ricordiamo che i due attori, entrambi 33enni, si sono messi insieme nel 2012, praticamente subito dopo essersi conosciuti sul set, ma si sono lasciati nel 2013. L'anno successivo, Us Weekly ha riferito che Harington e Leslie avevano riacceso la loro relazione, anche se Harington si è definito single durante un'intervista alla GQ britannica pubblicata nel gennaio 2015. Harington e la star di The Good Fight hanno poi fatto il loro debutto sul tappeto rosso come coppia agli Olivier Awards nell'aprile 2016. Il fidanzamento tra i due è stato annunciato ufficialmente nel settembre 2017 e la coppia si è poi sposata al castello di Wardhill, in Scozia, nel giugno 2018.

Durante un'intervista con GQ Australia, pubblicata all'inizio del 2019, Kit Harington ha detto che gli piaceva il fatto che un giorno i figli suoi e di Leslie potranno vedere i loro genitori innamorarsi sul set de Il Trono di Spade. "Saranno in grado di vedere la genesi dei loro genitori che si uniscono. Il che è proprio un pensiero meraviglioso, davvero" ha dichiarato l'attore.