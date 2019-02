Il Trono di Spade: Jason Momoa ed Emilia Clarke di nuovo insieme agli Oscar!

Jason Momoa ed Emilia Clarke sono stati i protagonisti di una piccola reunion della serie Il Trono di Spade durante la serata di consegna dei premi Oscar.

L'interprete di Khol Drogo e la star che ha la parte di Daenerys nel progetto tratto dai romanzi scritti da George R.R. Martin sono infatti saliti sul palco per presentare rispettivamente la categoria Miglior Documentario, insieme a Helen Mirren, e la canzone I'll Fight che fa parte della colonna sonora del documentario RBG ed è stata eseguita dalla talentuosa Jennifer Hudson.

La star di Aquaman, per la gioia dei fan, non ha perso l'occasione e ha scattato alcune foto ricordo insieme alla moglie Lisa Bonet e alla sua collega e amica, accompagnandole con frasi come "Io e le mie regine" e "Emilia sono così orgoglioso di te, ti voglio bene con tutto il mio cuore. Aloha Drogo".

Jason Momoa ed Emilia Clarke hanno mantenuto una grande amicizia al di fuori del set dopo essersi conosciuti durante le riprese dello show, che ritornerà sugli schermi il 14 aprile.

Alcune foto realizzate durante le riprese dell'ultima stagione avevano inoltre fatto ipotizzare che nelle puntate inedite ci sia una breve apparizione di Khal Drogo, uno dei personaggi tragicamente morti nelle stagioni precedenti, tramite un flashback o una "visione" della moglie.