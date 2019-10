Il Trono di Spade: Jason Momoa, Emilia Clarke, Kit Harington e la reunion della serie

Jason Momoa, Emilia Clarke e Kit Harington come ai tempi de Il Trono di Spade, con la differenza che che non ci sono più costumi pesanti e parrucche bianche ma, come svela la foto scattata, abiti comuni e grossi abbracci e sorrisi.

La reunion un po' inattesa c'è stata in occasione del party di compleanno di Emilia Clarke che ha voluto accanto a sè l'ex "marito" sullo schermo, Jason Momoa, e l'x nipote/amante, ancora nella finzione de Il trono di spade, Kit Harington. Se l'ex Khal Drogo nel corso degli anni ci ha abituati alle sue incursioni sul set per delle visite lampo agli ex colleghi (ricordiamo che Khal Drogo è morto alla fine della prima stagione), e alle uscite in compagnia di Emilia Clarke, a cui la lega uno splendido rapporto d'amicizia, anche Kit Harington non ha mai disdegnato le uscite con quelli che sono ormai anche i suoi ex colleghi.

Nonostante negli ultimi tempi l'ex Jon Snow si sia fatto vedere poco in giro, se non per la notte degli Emmy e in poche altre occasioni pubbliche, per il periodo passato in rehab alle fine delle riprese de Il Trono di Spade 8. E proprio a proposito dello show dei record, Kit ha sorpreso i fan affermando di non avere ancora mai visto la stagione finale: "Vi dirò una cosa... controversa. Non ho ancora visto la fine dello show, ma so cosa ho fatto per girarla. E' stata dura e tutti noi ci abbiamo messo il massimo impegno e passione. So che ciò che è stato fatto è stato fatto per amore della storia. Sapevamo che questo era giusto per i personaggi perché li abbiamo vissuti per 10 anni. Le polemiche non ci hanno influenzato".