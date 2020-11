Il Trono di Spade 8: stasera su Rai4 l'episodio 5, Le campane

Il Trono di Spade 8 torna stasera su Rai4 per la prima volta in chiaro, a partire dalle 21:20, con l'episodio 5, Le campane, il penultimo della stagione e dell'intera serie.

Dopo i momenti di dolcezza e passione con Brienne, Jaime non riesce a tacitare il proprio impulso e corre verso Approdo del Re per tentare di salvare sua sorella Cersei, l'unica donna che abbia mai veramente amato.

Daenerys però riesce a farlo prigioniero. Ad intercedere presso la madre dei draghi è Tyrion ma, di fronte all'impossibilità di farla ragionare, architetta un piano di fuga per entrambi i fratelli. La sola promessa che chiede in cambio è dichiarare la resa di Approdo del Re, e della perfida regina Cersei, all'esercito capeggiato da Daenerys e Jon Snow.

Il Trono di Spade 8: Emilia Clarke nel quinto episodio, The Bells

Il segno tangibile saranno le campane della città, che risuoneranno per annunciare la fine della guerra.

Ma la madre dei draghi, assetata di sangue e vendetta, non si ferma di fronte a quel segno di resa e distrugge ciò che resta di Approdo del Re, uccidendo migliaia di innocenti cittadini.

Non riesce però a finire con le proprie mani l'acerrima nemica Cersei, morta sotto le macerie della Fortezza rossa, in un abbraccio fatale con Jaime.