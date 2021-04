Il Trono di Spade: HBO svela le iniziative per il decimo anniversario della serie tra Funko e birre

In occasione del decimo anniversario de Il Trono di Spade, HBO ha annunciato le iniziative organizzate per rendere omaggio alla celebre serie fantasy.

HBO ha annunciato una serie di iniziative per festeggiare al meglio il decimo anniversario de Il Trono di Spade, lo show conclusosi nel 2019 dopo otto stagioni. A quanto pare ci aspetta una celebrazione davvero lunga e ricca di eventi.

Il Trono di Spade 8x06: Peter Dinklage in una foto dell'episodio finale

Sabato 17 aprile saranno trascorsi esattamente dieci anni da quando su HBO debuttava Il trono di spade. Nel corso del decennio successivo, lo show basato sui romanzi di George R.R. Martin è stato in grado di conquistare il pubblico e la critica internazionale, collezionando una lunga serie di riconoscimenti (13 candidature agli Emmy soltanto per la prima stagione). Va da sé che un anniversario così importante come quello che ricorre nel 2021 non può certo passare inosservato ed è per questo che HBO ha pensato a diverse iniziative per omaggiare al meglio uno dei suoi show più celebri.

Proprio questa settimana, infatti, l'emittente americana ha annunciato il The Iron Anniversary, ovvero un mese di celebrazione dedicato proprio a Il Trono di Spade. Per l'occasione, sulla piattaforma streaming HBO Max verrà proposto del materiale inedito, inclusi extra dietro le quinte, interviste al cast, clip e trailer. A partire dal 10 aprile, inoltre, HBO darà il via alla MaraThrone della serie, ovvero la messa in onda consecutiva di ogni episodio della prima stagione de Il Trono di Spade. Ci saranno poi alcune iniziative benefiche che vedranno le star della serie interagire con i fan per sostenere varie cause, tra cui Women for Women International, World Central Kitchen, Conservation International, International Rescue Committee, UNICEF, FilmAid International, SameYou, Royal Mencap Society, National Urban League e The Progetto Trevor.

Il Trono di Spade 8: Emilia Clarke nel quinto episodio, The Bells

HBO collaborerà anche con diverse società per creare prodotti in edizione limitata: ci sarà, ad esempio, un uovo imperiale unico nel suo genere firmato Fabergé, ispirato da Daenerys Targaryen e co-progettato dal costumista vincitore dell'Emmy Michele Clapton. L'uovo include una corona in miniatura disegnata dalla signora Clapton, che rappresenta la corona che Daenerys avrebbe indossato se si fosse seduta sul Trono di Spade. Mikkeller, l'azienda danese di birra artigianale, ha invece lanciato una gamma di birre ispirate alla serie, che consentirà ai fan di tutto il mondo di festeggiare a suon brindisi.

Per quanto riguarda Funko, leader dei prodotti da collezione della cultura pop, ha svelato un nuovo assortimento in edizione limitata de Il Trono di Spade, che riguardano Arya Stark, Khal Drogo e molti altri. Infine, arriverà sul mercato il cofanetto con tutte le stagioni della serie TV in 4K, Ultra HD, Blu-ray, DVD.