Il Trono di Spade, HBO ha "molti progetti in cantiere" oltre allo spin-off

Con il concludersi della serie tv de Il Trono di Spade, uno dei prodotti di più grande successo per il network americano HBO, si sono aperte numerose porte che conducono a un angolo o l'altro dei Sette Regni, e che tramite la produzione di nuovi progetti televisivi potrebbero esplorare ancora più a fondo l'universo di fantasia ideato da George R. R. Martin. Ma quali sono i progetti attualmente in lavorazione?

Il trono di spade: un primo piano di Peter Dinklage nel finale di serie, The Iron Trhone

A rivelarlo è stato il Chief Content Officer di HBO e HBO Max che, come riporta anche Comicbook, durante una recente conferenza al quartier generale di WarnerMedia durante la quale ha discusso del futuro del network, ha dichiarato: "La buona notizia è che tutto ciò che fai che ha a che fare con Game of Thrones diventa notizia da prima pagina. Ogni sceneggiatura in fase di sviluppo, ogni pitch che viene fatto per una serie viene inevitabilmente riportato, e le persone credono che questo significhi automaticamente che saranno prodotti".

"Ma al momento solo lo spin-off House of the Dragon è in fase di produzione. Il resto è in fase di sviluppo, e da lì vedremo se procedere" afferma poi, aggiungendo "Nient'altro ha ancora ricevuto il via libera, ma abbiamo un sacco di progetti davvero interessanti in cantiere"

Secondo alcuni report, alcuni di questi progetti legati a Il Trono di Spade potrebbero essere delle serie tv come 9 Voyages (dedicata ai 9 grandi viaggi di Corlys Velaryon a bordo della nave Sea Snake), Flea Bottom (uno dei quartieri di King's Landing) e 10.000 Ships (incentrato sul viaggio da Essos a Dorne di Princess Nymeria e i membri sopravvissuti dei Rhoynar, dopo la loro sconfitta nella Seconda Guerra delle Spezie), ma anche uno show ispirato ai racconti Tales of Dunk & Egg e una serie animata per HBO Max.