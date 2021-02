Il Trono di Spade: HBO terrà in considerazione i desideri dei fan nello sviluppo delle nuove serie

Il Trono di Spade, con il suo successo, ha gettato le basi per la creazione di nuove serie tv tratte dalle opere dalle opere di George R.R. Martin e il responsabile dei contenuti di HBO e HBO Max ha spiegato come verrà affrontato lo sviluppo di nuovi progetti.

Tra i potenziali show su cui si sta lavorando c'è quello ispirato ai racconti con protagonisti Dunk & Egg.

George R.R. Martin, nel 2017, aveva escluso la realizzazione di una serie tratta da quelle storie dichiarando: "Non faremo Dunk & Egg. Eventualmente, certo, vorrei farlo e lo vorrebbero molti tra di voi. Ma ho solo scritto e pubblicato tre racconti fino a questo momento e ce ne sono almeno altri sette, otto o dieci in più che vorrei scrivere".

L'autore della saga Cronache del ghiaccio e del fuoco, che aveva portato alla creazione della serie Il trono di spade, aveva aggiunto, ribadendo i motivi che avrebbero impedito la produzione di un adattamento televisivo: "Sappiamo tutti quanto io sia lento e quanto possa muoversi velocemente una serie televisiva".

Tra le pagine il cavaliere errante Dunk incontra per la prima volta il giovane Egg quando decide di andare nella città di Ashford per partecipare a un torneo. Il ragazzo, successivamente, rivela di essere Aegon Targaryen, uno dei fratelli di Aerion. Nel secondo racconto i due protagonisti sono al servizio di ser Eustace Osgrey durante una grande siccità, mentre la terza storia li mostra mentre partono con destinazione Bianchemura, dove vogliono partecipare a un torneo.

Casey Bloys, a capo di HBO e HBO Max, ha ora dichiarato: "Ovviamente sappiamo che George ha questo incredibile mondo con tutta questa storia davvero ricca e complicata, e tutti questi personaggi. Quindi stiamo cercando di riflettere con attenzione su quali storie valga la pena raccontare. Cosa sarebbe eccitante? Cosa amerebbero i fan? Dunk & Egg è una di quelle storie, ma non la sola".

I vertici della tv via cavo hanno inoltre ribadito che terranno in considerazione cosa entusiasma i creatori per delineare i progetti da produrre.