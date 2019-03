Il Trono di Spade: arriva il gioco da tavolo ufficiale ispirato alla serie!

Il mondo de Il Trono di Spade sarà presto protagonista di comode serate da casa, con l'arrivo del gioco da tavolo definitivo ispirato alla serie! E quale miglior data di rilascio se non la stessa del finale di serie?

La serie di libri è stata adattata in diversi giochi con il passare degli anni, tra cui una versione speciale di Risiko dedicata a Westeros e Essos, o il gioco Game of Thrones prodotto da Fantasy Flight e il gioco di ruolo omonimo prodotto dalla Green Ronin Publishing. Il nuovo boardgame si chiama Game of Thrones: Oathbreaker ed è stato creato dalla Dire Wolf Digital in collaborazione diretta con l'emittente HBO, ed è basato interamente sulla serie tv.

Game of Thrones: Oathbreaker is coming soon to rule a table near you.



Learn more: https://t.co/T3fcLQI5UV #GameofThrones #GoT pic.twitter.com/I5uCW4TJwT — Renegade Game Studios (@PlayRenegade) March 12, 2019

Si può giocare da un minimo di 5 a un massimo di 8 giocatori, e ognuno prenderà il ruolo di un'importante personalità politica di Westeros. Uno sarà il Re o la Regina, mentre gli altri saranno membri delle casate nobili, e avranno il compito o di proteggere la corona o di conquistare Il trono di spade. Gli sviluppatori della Dire Wolf Digital sono molto entusiasti del progetto, e il presidente Scott Martins ha dichiarato:

"Siamo fan de Il trono di spade da tantissimo tempo, abbiamo colto subito l'occasione di lavorare insieme a HBO per tradurre la tensione e gli intrighi di uno dei migliori tv show di sempre in un gioco che i fan di ogni livello possono avere il piacere di utilizzare. Il tradimento non è mai stato così divertente."

Il trono di spade non è l'unica serie tv di successo a ottenere un boardgame, visto che anche un gioco su The Walking Dead è stato realizzato grazie al crowdfunding di Kickstarter. Anche il Marvel Cinematic Universe ha visto nascere diversi giochi nel tempo, tra cui uno in cui i giocatori devono sconfiggere Thanos durante gli eventi di Avengers: Infinity War.