Il trono di Spade, Gianni Morandi e sua moglie "intrappolati" dalla serie

Gianni Morandi ha deciso di recuperare Il trono di Spade ed è finito nel tunnel della dipendenza per la pluripremiata serie della HBO che ha affascinato milioni di persone in tutto il mondo.

Anche Gianni Morandi e sua moglie Anna sono rimasti affascinati da Il Trono di spade, la serie basata sui romanzi di George R.R. Martin che hanno deciso di recuperare in questo periodo. Il cantante per ora non ha espresso nessuna preferenza sui personaggi principali né su una delle casate dei Sette Regni, ma ha condiviso un post sui social per celebrare la sua maratona casalinga.

Restare in casa senza avere la possibilità di uscire può essere l'occasione ideale per recuperare film, libri o serie TV che avevamo messo momentaneamente da parte. Di questo parere è anche Gianni Morandi che ha deciso di recuperare la serie Il trono di spade. Il cantante, sempre molto attivo sui social, ha informato i fan che ha cominciato una sorta di binge watching della pluripremiata serie. Gianni si è fatto fotografare dalla moglie con alle spalle il televisore dove campeggia il logo de Il trono di Spade "Anche Anna ed io siamo rimasti intrappolati da questa serie infinita - dice ai suoi follower - IL TRONO DI SPADE, 8 stagioni, 73 episodi della durata di circa un'ora l'uno. In questi giorni, così per curiosità, abbiamo iniziato a guardarla e non ci siamo più fermati".

Così abbiamo saputo che anche Morandi è entrato nel tunnel di una delle serie più premiate della storia della televisione con 59 Emmy su 160 nomination. Trasmessa in TV dal 2001 e terminata nel 2019, le ultime stagioni della serie non hanno soddisfatto pienamente tutti gli spettatori, soprattutto quando la narrazione ha superato il punto in cui George R.R. Martin si è fermato coi suoi romanzi. Ma tutto questo a Gianni Morandi non lo diciamo, perché anche lui, come tutti gli amanti delle serie TV, odia gli spoiler. Infatti a coloro che tra i commenti si sono spinti troppo oltre con le rivelazioni, Gianni ha replicato seccamente "ho letto solo il tuo nome".