Il trono di spade: George R.R. Martin aggiorna i fan sui vari spinoff

George Martin si è soffermato in dettaglio sugli spinoff de Il trono di spade in lavorazione per HBo fornendo varie anticipazioni sulle serie via di in sviluppo.

dal suo blog, il creatore de Il trono di spade, lo scrittore George R.R. Martin, ha aggiornato i fan sui vari spinoff della serie di culto HBO in preparazione.

Il Trono di Spade 8x06: Emilia Clarke in una foto dell'ultimo episodio

"È il mio mondo, e anche se ho lavorato a stretto contatto con alcuni fantastici sceneggiatori e showrunner, alla fine spetta a me cercare di mantenere il canone... beh, canonico... e fare tutto il possibile per rendere grandiosi i nuovi show. E adoro anche queste storie" ha messo in chiaro George R.R. Martin nel suo blog.

Entrando un po' più nello specifico, Martin ha confermato che Bruno Heller, il creatore e showrunner di Roma, starebbe scrivendo la sceneggiatura del pilot per la serie su Corlys Velaryon, che si intitolerà The Sea Snake e, secondo quanto riferito, si concentrerà sul famoso esploratore e commerciante del mondo de Il trono di spade. Un'altra serie spinoff intitolata Ten Thousand Ships, basata sulla regina guerriera dorniana Nymeria, ha scelto Amanda Segel come showrunner.

Infine, lo scrittore si è soffermato sulla serie Dunk & Egg, precedentemente annunciata, basata sui romanzi di Martin su un cavaliere errante e un giovane Aegon V Targaryen, che sarà diretta da Steve Conrad. Martin ha rivelato che lui e il suo team hanno avuto "proficue sessioni" con Steve e il suo team e sono andati subito d'accordo, inoltre ha anche definito i piani per la serie, incluso il titolo ufficiale.

George R.R. Martin: "Sono dispiaciuto per le persone a cui importa solo di The Winds Of Winter"

"Steve è determinato a fare un adattamento fedele delle storie, che è esattamente quello che voglio; questi personaggi e queste storie sono molto preziosi per me", ha detto Martin. "La prima stagione sarà un adattamento del primo romanzo, The hedge knight. Il cavaliere errante. Contrariamente a quanto potreste aver letto online, la serie non si chiamerà Dunk & Egg, che potrebbe essere scambiato per una sitcom da spettatori che non hanno familiarità con le storie. Per il titolo della serie siamo orientati verso A Knight of the Seven Kingdoms, sebbene anche The Hedge Knight abbia i suoi sostenitori".

Martin ha rivelato, inoltre, che il team di HBO e lui stesso stanno sviluppando varie serie live-action e d'animazione per HBO, spiegando però di non poter parlare di tutto nello specifico. In un interessante commento, lo scrittore haa spiegato che alcune delle idee saranno molto diverse per "tono e approccio" rispetto al materiale precedente sul mondo immaginario di Westeros.