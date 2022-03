George R.R. Martin: "Sono dispiaciuto per le persone a cui importa solo di The Winds Of Winter"

Arriverà mai The Winds Of Winter nelle librerie? George R.R. martin invita i fan a non disperare dicendosi dispiaciuto per loro.

George R.R. Martin si dice dispiaciuto per tutti quei fan a cui interessa solo leggere il nuovo romanzo, The Winds Of Winter, che nonostante i ritardi non accenna ad arrivare in libreria.

Emmy 2015: Geroge R. R. Martin stringe finalemnte l'Emmy per la migliore serie drammatica

Sono passati ormai undici anni dalla pubblicazione del quinto, e per il momento ultimo, capitolo della saga delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, A Dance With Dragons. Anni che hanno visto George R.R. Martin coinvolto in una miriade di progetti che lo hanno costretto a rinviare e rinviare l'uscita del suo nuovo romanzo.

Martin che ha il merito di comunicare con i fan frustrati attraverso il suo "non un blog" regolarmente aggiornato, ha provato una serie di tattiche per deviare l'attenzione dal suo romanzo fornendo promesse irrealistiche o offrendo distrazioni con altri progetti. Soprattutto ha ricordato ai fan che è una persona reale facendo notare loro che scrivergli della loro preoccupazione, cioè che che muoia prima di finire un libro che vuoi leggere, è una cosa un po' meschina.

Questa settimana lo scrittore ha azzardato una nuova mossa con un nuovo post che funge da carrellata dei molti, molti progetti su Westeros che ha attualmente in lavorazione, e spiegando che si sente "dispiaciuto" per coloro a cui interessa solo l'uscita di The Winds Of Winter quando ci sono così tanti altri contenuti per cui potrebbero essere entusiasti.

House of the Dragon: George R.R. Martin annuncia la fine delle riprese dello spin-off

"Lo so, lo so, per molti di voi là fuori, solo uno di quei progetti conta", scrive Martin. "Sono dispiaciuto per voi, ma sono TUTTI importanti per me".

Consapevole dell'hype intorno al romanzo, lo scrittore aggiunge: "Ovviamente sto ancora lavorando a The Winds Of Winter. L'ho confermato cento volte in cento sedi doverse, doverlo riformulare all'infinito è solo noioso. Ho fatto molti progressi su Winds nel 2020 e meno nel 2021... ma "meno" non è "nessuno"".