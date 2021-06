Il Trono di Spade, George R.R. Martin: "I romanzi avranno un finale diverso"

George R.R. Martin, autore dei romanzi de Il Trono di Spade, ha confermato che la serie letteraria avrà un finale diverso rispetto a quello della serie TV conclusasi nel 2019.

Il trono di spade: Daenerys, Regina delle "ceneri" di fronte al suo esercito nel finale di serie

Quello de Il trono di spade è stato uno dei finali più discussi e controversi nella storia delle serie televisive e forse anche per questo motivo George R. R. Martin ci ha tenuto a precisare che i libri su cui è basato lo show di HBO avranno una conclusione differente. L'autore americano ha più volte ammesso che avrebbe voluto che le cose sul piccolo schermo fossero andate diversamente ed ora che sta (ancora) scrivendo il sesto romanzo della serie letteraria ha condiviso i suoi pensieri sul tema con la WTTW di Chicago.

Martin ha espresso il dispiacere provato nel momento in cui la serie TV ha superato la storia narrata nei romanzi. La prima stagione dello show è stata presentata in anteprima su HBO nel 2011, nel periodo in cui Martin ha pubblicato il quinto libro della saga. L'autore 72enne ha detto che non si aspettava che la serie lo raggiungesse così rapidamente. "Il mio problema più grande si è presentato quando hanno iniziato quella serie, poiché avevo già quattro libri in stampa ed il quinto è uscito proprio mentre la serie stava iniziando nel 2011", ha dichiarato Martin, aggiungendo: "Ho avuto un vantaggio di cinque libri, e stiamo parlando di libri giganteschi! Non avrei mai pensato che mi avrebbero raggiunto in così poco tempo, ma lo hanno fatto".

Lo scrittore ha ricordato che, una volta che lo show ha superato i romanzi, gli showrunner hanno dovuto prendere in mano la situazione e decidere come si sarebbe conclusa la serie. "Questo lo ha reso un po' strano perché a quel punto la serie era davanti a me e stava andando in direzioni un po' diverse da quelle che avevo in mente", ha osservato Martin, rifiutandosi però di rivelare il finale che aveva immaginato: "Sto ancora lavorando al libro. Scoprirete il mio finale quando uscirà!".

Ricordiamo che al momento non è noto quando uscirà il sesto romanzo della serie, intitolato The Winds of Winter. In precedenza, George R.R. Martin aveva affermato che gli ci erano voluti sei anni per scrivere A Dance with Dragons, il quinto romanzo della serie, uscito dieci anni fa.