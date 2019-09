Il Trono di Spade: agli Emmy 2019 il cast salirà sul palco per presentare alcuni premi

Il Trono di Spade sarà sicuramente protagonista dei premi Emmy 2019, edizione che ha regalato alla serie un numero record di nomination, e il cast salirà sul palco anche per consegnare anche alcuni premi.

Secondo quanto riporta il sito ufficiale della settantunesima edizione dei riconoscimenti assegnati dall'Academy, tra i presentatori coinvolti nella cerimonia , che si svolgerà domenica 22 settembre a Los Angeles, ci saranno Alfie Allen, Gwendoline Christie, Emilia Clarke, Peter Dinklage, Kit Harington, Lena Headey, Sophie Turner, Carice van Houten, Nikolaj Coster-Waldau, e Maisie Williams.

La serie Il Trono di Spade si è conclusa con un'ottava stagione in grado di conquistare ben 32 nomination agli Emmy in quasi tutte le categorie: da quella per il Miglior Attore in una serie Drammatica a quelle dedicate alle guest star degli episodi, senza ovviamente dimenticare i potenziali premi nelle categorie tecniche e per il lavoro compiuto nella regia e nella sceneggiatura.

Tra le star che saliranno sul palco degli Emmy in veste di presentatori ci sono anche Angela Bassett, Stephen Colbert, Viola Davis, Michael Douglas, Taraji P. Henson, Terrence Howard, Jimmy Kimmel, Peter Krause, Seth Meyers, Billy Porter, Zendaya, e Naomi Watts.