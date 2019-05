Il Trono di Spade, Emilia Clarke ringrazia i fan: "Grazie per il sostegno alla mia organizzazione SameYou!"

Emilia Clarke, star della serie Il Trono di Spade, ha voluto ringraziare pubblicamente i fan che hanno raccolto oltre migliaia di sterline per la sua organizzazione benefica.

L'interprete di Daenerys Targaryen ha infatti condiviso un video su Instagram in cui si rivolge direttamente a chi ha dato il via all'iniziativa a sostegno di SameYou, l'organizzazione che ha fondato dopo aver rischiato di morire a causa di due aneurismi cerebrali.

L'attrice, nel suo messaggio online, ha voluto ringraziare gli ideatori dell'iniziativa lanciata dopo la fine della messa in onda della serie Il trono di spade, dichiarando: "Sono una persona davvero fortunata nell'avere dei fan così gentili, generosi, dallo spirito splendente che stanno raccogliendo soldi per la mia associazione benefica SameYou. Ella Elaria e la tua pagina reddit dove avete raccolto quasi 38.000 sterline, mi hai rallegrato la mia giornata, la mia settimana, il mio mese, il mio anno, il mio decennio, e non potrei pensare a un modo più meraviglioso per dire addio alla madre dei draghi rispetto a questo passo in avanti verso il far sentire meno sole le persone che hanno subito dei danni cerebrali. Voi siete i miei eroi. Sono io che dovrei inginocchiarmi davanti a noi".

Nel video Emilia Clarke dichiara: "Non riesco nemmeno a crederci. Sono così incredibilmente commossa, sorpresa e grata. E grazie, grazie, grazie. Quello che avete fatto è straordinario. Mi avete fatto un regalo per la conclusione dello show. Sono completamente senza parole. Qualcuno me l'ha detto e poi l'ho visto ed è stato semplicemente sconvolgente. Grazie così tanto, grazie, grazie, grazie".

La raccolta fondi su JustGiving ha superato di molto la cifra citata da Emilia e ora è arrivata oltre 60.000 sterline.

Online i fan hanno lanciato l'iniziativa benefica come "gesto di amore e sostegno nei confronti dell'inero cast e della troupe, in particolare di Emilia Clarke".