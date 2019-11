Il Trono di Spade: per Emilia Clarke la Battaglia di Winterfell ha segnato il declino di Daenerys

Il Trono di Spade si è conclusa con la stagione 8 e la morte di Daenerys Targaryen, interpretata da Emilia Clarke che ha recentemente parlato del suo personaggio e di come la Battaglia di Winterfell sia stata decisiva per il suo conseguente declino.

Emilia Clarke ha, infatti, raccontato di come il suo personaggio prima della Battaglia contro gli Estranei sia stata carica di adrenalina e, dopo intere stagioni di attesa per la conquista del trono, da lì Daenerys ha cominciato a capire che stava iniziando la vera lotta: "Durante la battaglia stessa, Dany era impaziente di partecipare. Era pronta a far fuori i nemici, è una guerriera fiera pronta a combattere rischiando la morte. Specialmente in quel momento, la sua rabbia è forte, l'ha tenuta dentro tutta per questa battaglia"

Il trono di spade: Emilia Clarke durane il finale di serie

Nel penultimo episodio della serie, come tutti sappiamo, Daenerys fa strage ad Approdo del Re, conquistando il suo trono e sconfiggendo Cersei. Ecco perché Jon Snow, alla fine, decide di ucciderla nonostante l'amore che prova per lei: "Non sa che verrà tradita fino alla fine. Nella mente di Jon ci sono una serie di motivi per cui ucciderla, come l'imminente pericolo per le sue sorelle"

Nonostante Il trono di spade sia finito, le avventure di Westeros sono tutt'altro che concluse, visto che HBO sta sviluppando una serie spin-off. La rete ha confermato che sta andando avanti con la serie House of the Dragon, che esplora le storie dei membri della famiglia di Daenerys e le loro esperienze centinaia di anni prima degli eventi che già conosciamo.