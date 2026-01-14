Dopo Il trono di spade stop al fantasy per Emilia Clarke: "Dubito che mi rivedrete sopra un drago"

L'interprete di Daenerys Targaryen è paga del genere fantasy e non ha intenzione di ripetere l'esperienza vissuta sul set della serie dei record.

Emilia Clarke ha avuto la sua buona dose di fantasy con la saga de Il trono di spade e non sembra intenzionata a voler ripetere l'esperienza. L'attrice ha rivelato al New York Times di aver chiuso con il genere fantasy dopo aver trascorso otto anni sul set della serie HBO dei record in cui interpretava Daenerys Targaryen, nota anche come la Madre dei Draghi.

"È altamente improbabile che mi vediate salire di nuovo su un drago, o anche solo essere nella stessa inquadratura con un drago", ha dichiarato.

Emilia Clarke in una scena de Il trono di spade

Perché Emilia Clarke non vuole più partecipare a una produzione fantasy?

Il ruolo di Daenerys ha fruttato a Emilia Clarke quattro nomination agli Emmy, ma nel corso della tumultuosa stagione finale, da noi commentata nella nostra analisi del finale de Il Trono di Spade, il suo personaggio è impazzito e si è trasformato in uno dei principali cattivi degli ultimi episodi.

L'omicidio di Daenerys è il culmine del finale dello show. Commentando le scelte degli autori, Clarke ha confessato a Entertainment Weekly di non avere idea che per il suo personaggio fosse in serbo una trasformazione nella Regina Folle, quindi è rimasta senza parole quando ha letto la sceneggiatura finale.

La reazione di Emilia Clarke di fronte al finale de Il trono di spade

"Cosa, cosa, cosa, COSA!?" ha esclamato Emilia Clarke, ricordando la sua reazione di fronte alla morte di Dany. "Perché è arrivata all'improvviso, dal nulla. Ero sbalordita. Non me l'aspettavo proprio. Ho pianto. E sono andata a fare una passeggiata. Sono uscita di casa, ho preso le chiavi e il telefono e sono tornata indietro con le vesciche ai piedi. Non sono tornata per cinque ore. Mi chiedevo: 'Come farò?'"

L'attrice ha poi cercato conforto nei familiari per superare il trauma: "Ho chiamato mia madre e le ho detto, 'Ho letto la sceneggiatura e non voglio dirti cosa succede, ma puoi semplicemente risollevarmi il morale? Mi ha davvero sconvolta'. E poi ho fatto domande davvero strane a mia madre e a mio fratello. Loro dicevano: 'Perché ce lo chiedi? Cosa intendi con 'penso che Daenerys sia una brava persona? Perché ci fai questa domanda? Perché ti interessa cosa pensa la gente di Daenerys? Stai bene?'"

Emilia Clarke perplessa ne Il trono di spade

Molti spettatori de Il trono di spade sono rimasti indignati dalla frettolosa trasformazione di Dany nella Regina Folle durante l'ultima stagione. Nel 2020 Clarke aveva dichiarato al Sunday Times di essere infastidita dal fatto che la serie avesse dato priorità alle scene più sconvolgenti rispetto ai dialoghi e al lavoro sui personaggi. Alla domanda dell'Hollywood Reporter, un anno dopo, se avesse fatto pace col finale lei ha risposto: "Sì, l'ho fatta davvero".

Più o meno nello stesso periodo, l'attrice ha detto a MTV: "Capisco perché la gente sia furiosa per la svolta dark di Dany. "Lo capisco perfettamente. Ma, essendo io l'attrice, non puoi rendere giustizia al personaggio in cui hai riversato sangue, sudore e lacrime per un decennio senza essere sulla stessa lunghezza d'onda. Quindi, non sarò lì a dire, 'Va bene, farò la scena, ma sono arrabbiata. Devi darti un contegno"_.