Il Trono di Spade: Bran Stark e il legame con il Re della Notte al centro di una nuova teoria

Il Trono di Spade ritornerà con degli spinoff e online è apparsa una possibile idea per un prequel dedicato alle origini del Corvo con Tre Occhi, attualmente Bran Stark, che sarebbero legate a quelle del Re della Notte.

Su Reddit un utente ha infatti condiviso la propria idea per un possibile prequel dedicato ai Figli della Foresta e alla nascita dei poteri ora affidati a Bran.

Il possibile spinoff prequel della serie tratta dai romanzi di George R.R. Martin prenderebbe il via dal momento in cui viene creato il Re della Notte per sconfiggere i Primi Uomini. Il tentativo dei Figli della Foresta che cercano di sfruttare il potere del ghiaccio falliscono e, imparando dai propri errori, creano il Corvo con Tre Occhi. La storia prosegue con una spiegazione, piuttosto discussa e criticata dai fan, del finale della serie Il trono di spade: la nascita del Corvo sarebbe un modo per infiltrarsi nel mondo degli uomini e dividerli, riuscendo alla fine a prendere il controllo su Westeros, rendendo così il personaggio il responsabile di tutti gli eventi più drammatici avvenuti nel corso della storia dei sette regni.

La potenziale trama prosegue poi sostenendo che sia stato il Corvo con Tre Occhi a creare il culto di R'hllor: "La magia che usano è molto simile a quella oscura che utilizzano i Figli della Foresta e coinvolge sacrifici e la possibilità di predire il futuro, elementi usate contro i Primi uomini". I Targaryen sarebbero quindi diventati leader di Westeros per volontà del Corvo e il Re della Notte avrebbe persino lasciato il suo segno su Bran in modo da distruggere la magia che proteggeva la Barriera.

Il personaggio interpretato da Isaac Hempstead-Wright avrebbe, secondo questa teoria, manipolato tutti gli altri personaggi perché l'unico obiettivo del Re della Notte sarebbe stato quello di ucciderlo e poi tornare al nord. La teoria si addentra ancora di più nel finale della serie: "Il Corvo con Tre Occhi ha riportato in vita Beric per salvare Arya e Jon per uccidere Dany. In base all'addio di Bran a Jon alla fine della serie - 'Eri esattamente dove dovevi trovarti' - si può sostenere che si trattasse quasi come se stesse facendo una partita a scacchi. Il Corvo con Tre Occhi era responsabile per la follia di Dany perché ha insistito lui sul fatto che Jon rivelasse le proprie vere origini prima della lunga notte. Ha influenzato i suoi sogni e ha gettato le basi per il dissenso tra i suoi consiglieri per far emergere la paranoia. Era il Corvo con Tre Occhi che ha parlato a Varys nelle fiamme che hanno ispirato il suo tradimento. Il Corvo con Tre Occhi ha creato la Regina Folle per farli bruciare tutti come ultimo atto necessario a diventare il Re di Westeros. Il Corvo con Tre Occhi sarà re per il resto dell'eternità spostandosi di persona in persona per consolidare il proprio potere fino alla fine dei giorni".

