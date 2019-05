Il Trono di Spade 8x06 leaked: l'intera trama del gran finale svelata online?

Il Trono di Spade 8x06 è alle porte ma a quanto pare non dovremo aspettare neppure un altro giorno per sapere cosa succederà. L'intera trama leaked del gran finale ha fatto irruzione online e le cattive notizie sono due: anzitutto la fonte, su Reddit, si è rivelata attendibile per gli episodi precedenti. In secondo luogo: se davvero fosse questa la trama allora sarebbe difficile immaginare un finale peggiore.

Andiamo con ordine. Prima di cominciare qualunque disquisizione è d'obbligo segnalare che potrebbe trattarsi di spoiler , dunque se desiderate lasciarvi sorprendere dalla storia di Benioff e Weiss evitate accuratamente i prossimi paragrafi. Allo stesso tempo, però, non possiamo constatare la corrispondenza al vero di quanto scritto dal redditor in questione, di conseguenza lunedì mattina potrebbe essersi rivelato tutto un falso allarme (e una pessima fanfiction).

Il Trono di Spade 8x06: Peter Dinklage in una foto dell'episodio finale

Racconteremo in breve quanto svelato dalla presunta trama: Jon, Tyrion e Ser Davos camminano tra le macerie di Approdo del Re: è proprio Tyrion a scoprire che Cersei e Jaime sono morti, grazie al ritrovamento della mano d'oro dell'amato fratello. Daenerys, intanto, ha dato ordine a Verme Grigio di uccidere tutti i soldati dei Lannister ancora in vita, decisione che vede Jon Snow in profondo disaccordo. La madre dei draghi è convinta di aver fatto quello che ha fatto solo per salvare il popolo: Jon Snow non può più fingere e di fronte alla manifesta follia di Dany decide di ucciderla. Sopraggiunge Drogon che porta via il corpo della Mad Queen ma non prima di aver distrutto il Trono di Spade.

Jon deve pagare per il suo gesto? A deciderlo dovrà essere un nuovo re eletto da un concilio ristretto. Tyrion è in disaccordo ma accetta la volontà dei più: sarà Bran il nuovo sovrano dei Sette Regni, mentre Sansa tornerà a Winterfell come governatrice del Nord. Il nuovo re suggerisce che Jon Snow torni alla Barriera come Guardiano della Notte, quanto a Verme Grigio: lui e i dothraki partono per liberare le città degli schiavi, seguendo l'esempio della compianta khaleesi.

Arya invece manifesta la volontà di non rimanere accanto ai suoi fratelli: vuole intraprendere un viaggio che la porterà dove nessuno è stato prima.

La pace dunque sembra ristabilita con Bran sul Trono e Tyrion come suo primo cavaliere.

Se siete curiosi di leggere per filo e per segno, vi rimandiamo alla fonte dell'intero leak. Per vedere la puntata bisognerà invece attendere fino a domenica notte, quando Il Trono di Spade 8x06 andrà in onda su HBO e in Italia su Sky Atlantic.