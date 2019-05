Il Trono di Spade 8x06: Jason Momoa non ha reagito bene ai colpi di scena del finale

Il Trono di Spade 8x06 ha suscitato reazioni contrastanti: Jason Momoa è ufficialmente seduto dalla parte dei delusi. Meglio ancora: dalla parte degli arrabbiati per quanto andato in scena domenica notte su HBO. Come considerare altrimenti le sue urla contro la tv e tutti i suoi "F..k you"?

Naturalmente da questo momento ci saranno spoiler sul gran finale de Il trono di spade (qui la nostra recensione del finale de Il Trono di Spade 8x06), dunque non continuate nella lettura se non avete ancora visto l'episodio in questione.

Il fatto è che arrivato al momento clou dell'episodio, quello in cui Jon Snow pugnala al petto Daenerys proprio davanti al trono, Jason Momoa non è più riuscito a trattenere la sua selvaggia reazione. E in fondo proprio lui, nella prima stagione, nei panni di Khal Drogo, è stato il primo a credere nelle capacità, nel sogno e nel carisma di Dany, di cui è stato il primo e unico marito.

Jason Momoa had a very NSFW reaction to Dany’s death in the ‘Game of Thrones’ finale 🤬



Attraverso le stories di Instagram, Jason Momoa ha addirittura ringhiato contro Kit Harington che trafiggeva la sua amata khaleesi: Jon Snow è stato letteralmente investito da un'ondata di "F..k you!", tutto sommato poco o nulla in confronto alla promessa che Momoa gli ha fatto poco dopo, quando si vede Jon Snow nuovamente esiliato alla Barriera. "F_ammi capire, stai tornando a quello che avevi prima ma hai anche ucciso khaleesi? Mio Dio, noi ci incontreremo e te le suonerò_".

Ma non è tutto, perchè a Jason Momoa non è andata proprio giù neppure la decisione di scegliere Bran Stark come nuovo sovrano. In un nuovo video, infatti, l'ex Khal Drogo impreca nel momento in cui il gran consiglio di Westeros lo acclama. Nulla di personale, è ovvio, solo la sua Daenerys sarebbe stata per lui la migliore sovrana possibile.