Il Trono di Spade 8x05: dettaglio della sigla suggerisce l'arrivo di nuovi draghi?

Manca pochissimo a Il Trono di Spade 8x05, la puntata che secondo Emilia Clarke sarà la più folle dell'ultima stagione. Il perchè? Lo sapremo domenica notte ma qualcuno ha già formulato un'ipotesi: arriveranno altri draghi. E attenzione, perchè non è solo una delle tante teorie diffuse via Reddit o Twitter, ma trova un fondamento importante nella nuova sigla della stagione 8.

Molti fan hanno lamentato una morte troppo "veloce" per il drago Rhaegal nella puntata The Last of the Starks (qui la nostra recensione de Il Trono di Spade 8x04), il che, tra l'altro, ha portato a 2 i draghi ormai defunti di Daenerys, lasciando Drogon come unico sopravvissuto. Nel promo dell'episodio 5, però, la faccia sorpresa di Euron Greyjoy ha fatto nascere parecchi dubbi: possibile che, avendo già affrontato le creature sputafuoco e avendone addirittura uccisa una, il pirata alleato di Cersei possa essere così esterrefatto nel vedere il solo Drogon in volo sulla sua nave?

theory: so what if Drogon is a female and when it ran away from Meereen had babies

Daenerys and Drogon went separate for a while

and that it why Euron looks really surprised looking up, at the end of the teaser

he wouldn’t be surprised if it was Drogon

so why is he surprised? pic.twitter.com/mNueh19bKD — 𝙖 𝙜𝙞𝙧𝙡 𝙞𝙨 𝙖𝙧𝙮𝙖 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙠 (@mariiizrandom) 8 maggio 2019

Questo ha portato molti spettatori a supporre che in realtà i draghi possano essere di più, e come sia possibile dopo la morte di Rhaegal e Viserion è un enigma risolto anzitutto dalle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Nel mondo creato da George R.R. Martin i draghi non hanno un sesso ben definito, Drogon potrebbe aver dunque deposto delle uova che, nel corso del tempo, potrebbero essersi schiuse.

Nella stagione 4 de Il trono di spade Daenerys era preoccupata dalla lunga assenza del suo "figlio" prediletto: che durante la sua sparizione Drogon sia volato lontano a deporre le sue uova?

Potrebbe sembrare assurdo, ma è la stessa sigla della stagione 8 a suggerire una simile teoria e lo fa con quest'immagine:

My theory is that there are going to be more dragons in Game Of Throne Episode 5. Drogon pissed off in season 4 and raised baby dragons. What else would this mean???



Big dragon and 3 BABY DRAGONS BITCH 🐉 pic.twitter.com/ypT7izcdTS — Emma Swinton (@emmmaswinton) 7 maggio 2019

Come si nota chiaramente dall'incisione, il drago adulto - che a questo punto potrebbe solo essere Drogon - sta sorvolando qualcosa - il mare davanti a King's Landing e le navi di Euron? - in compagnia di tre draghi più piccoli: che siano i figli di Drogon? Non è tutto: nel teaser della puntata 8x05 si nota chiaramente che le creature volanti sono più di una.

#GameofThrones Slow motion of next week's preview shows more than one dragon in the air again. Drogon done had some babies. pic.twitter.com/merYxWiy4O — Dale (@Dale_Vorreyer) 9 maggio 2019

Assisteremo, dunque, all'inizio di una nuova "dinastia di draghi"? Speriamo di scoprirlo stanotte nell'episodio The Last War, ancora diretto da Miguel Sapochnik.