Il Trono di Spade 8x04: il significato di Dracarys

Il Trono di Spade 8x04 ha riportato i protagonisti ad Approdo del Re e negli ultimi minuti della puntata viene utilizzato il termine Dracarys, questa volta con un significato ben preciso.

La notizia, ovviamente, contiene degli spoiler sull'episodio: non proseguite con la lettura se non avete ultimato la visione!

Nella puntata, di cui potete leggere la nostra recensione de Il Trono di Spade 8x04, la flotta di Daenerys viene attaccata da Euron Greyjoy e Missandei viene presa in ostaggio. Tyrion cerca di negoziare la liberazione dell'amica e fedele consigliera della regina, tuttavia Cersei ordina la sua esecuzione. A Missandei viene però concessa la possibilità di pronunciare le sue ultime parole e dice semplicemente "Dracarys".

Il significato del messaggio della giovane è chiaro: Dracarys è infatti il modo in cui Daenerys ordina ai suoi draghi di emettere fuoco, significando in Alto Valyriano "Fuoco di Drago".

Missandei ha quindi suggerito a Daenerys di bruciare Approdo del Re, uccidendo anche Cersei ed Euron Greyjoy, non essendoci alcuna possibilità di un accordo. Cersei ha però portato nell'area molti civili innocenti e Tyrion e Varys hanno espresso nella puntata i propri timori che si possa ripetere quanto accaduto con Aerys Targaryen, il padre di Daenerys, che aveva cercato di dare alle fiamme la città prima che venisse ucciso da Jamie Lannister, anche lui in viaggio verso Approdo del Re.

L'ottava stagione de Il Trono di Spade si concluderà tra due episodi: si chiude un'epoca per i fan dell'acclamata serie fantasy tratta dalla saga di George R.R. Martin, ma fortunatamente HBO ha già in cantiere prequel de Il Trono di Spade che è già in fase di pre-produzione.