Il Trono di Spade 8x03: D.B. Weiss svela un dettaglio importante sul Re della Notte

Il Trono di Spade 8x03 ha mostrato i protagonisti affrontare l'armata guidata dal Re della Notte e l'episodio ha svelato un dettaglio inedito del temibile personaggio che gli ha permesso di non essere ucciso da Daenerys.

Gli showrunner dello show tratto dai romanzi di George R.R. Martin hanno infatti svelato il motivo per cui il villain è riuscito a sopravvivere in una delle sequenze più spettacolari e sorprendenti della puntata. Se non l'avete vista non proseguite con la lettura perché contiene spoiler !

In una delle scene dell'episodio, di cui potete leggere la nostra recensione de Il Trono di Spade 8x03, Daenerys cerca di uccidere il Re della Notte grazie alle fiamme lanciate da uno dei suoi draghi pronunciando l'ordine Dracarys.

Nessuno aveva mai provato a eliminare il villain in questo modo e il tentativo si è rivelato fallimentare, forse un po' a sorpresa. D.B. Weiss, co-creatore e co-showrunner della serie, ha ora dichiarato: "Abbiamo pensato che fosse importante che qualsiasi piano avessero semplicemente non funzionasse perché sarebbe stato prevedibile. Non c'è un motivo per cui sappiamo per certo che il fuoco non ucciderebbe o distruggerebbe il Re della Notte, ma non c'è nemmeno un motivo per credere che possa farlo".

Lo sceneggiatore ha quindi proseguito: "Alcuni momenti dopo quella scena, il Re della Notte causa un problema molto più grande facendo "ritornare in vita" tutte le persone che sono state uccise durante la battaglia, trasformandole così in nemici".

L'ottava e ultima stagione dello show va in onda ogni domenica su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic.

