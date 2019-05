Il Trono di Spade 8x03: un dettaglio svelerebbe il ruolo determinante di Jon Snow nella battaglia

Il Trono di Spade 8x03 ha portato in scena la battaglia ambientata a Grande Inverno e molti fan della serie sono rimasti sorpresi dal ruolo avuto da Jon Snow nell'epilogo dello scontro.

Una nuova teoria, emersa dopo l'analisi dei minuti finali dell'epica puntata, rivelerebbe però che il personaggio interpretato da Kit Harington avrebbe avuto un ruolo fondamentale nell'aiutare Arya.

Nell'ultima parte della puntata, di cui potete leggere la nostra recensione de Il Trono di Spade 8x03, si assiste infatti al tentativo di Jon di raggiungere il Re della Notte per impedirgli di uccidere Bran.

Il giovane guerriero si ritrova però alle prese con innumerevoli morti pronti ad attaccarlo e persino con Viserion, il drago ora controllato proprio dal suo nemico. A un certo punto Jon Snow si ripara dietro alcuni detriti e sembra in preda al panico prima di uscire dal suo nascondiglio e affrontare la creatura urlando.

Alcuni fan della serie sostengono che Jon abbia urlato "Go! (Vai!)" e si stesse in realtà rivolgendo alla sorella Arya. Pochi secondi dopo, infatti, la ragazza attacca il Re della Notte, riuscendolo a sconfiggere.

Il personaggio di Kit Harington avrebbe quindi visto Arya mentre cercava di evitare Viserion e avrebbe deciso di distrarlo, rischiando di morire, pur di permetterle di avere la possibilità di porre fine alla battaglia. Per ora, tuttavia, gli autori della serie non hanno confermato o smentito questa interessante ipotesi e non resta che attendere per scoprire se sia fondata.

L'ottava e ultima stagione dello show va in onda ogni domenica su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic.

