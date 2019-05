Il Trono di Spade 8x03: i commenti sessisti contro Arya scatenano l'ira dei fan

Il Trono di Spade 8x03 si è concluso con un epico momento che rappresenta un'importante svolta nella storia di Westeros e che ha come protagonista Arya, situazione che ha però dato modo a numerosi troll di scrivere sui social commenti sessisti.

Il personaggio interpretato da Maisie Williams è stato infatti attaccato duramente e il lavoro degli sceneggiatori non è stato considerato all'altezza delle aspettative solo a causa dell'identità di chi ha salvato la situazione.

Nella puntata dell'ultima stagione della serie Il Trono di Spade - di cui potete leggere la nostra recensione - è infatti la giovane Stark a sferrare il colpo letale che segna la distruzione del Re della Notte e del suo esercito.

Nonostante Arya sia stata addestrata a combattere fin dalla prima stagione e sia stata mostrata alle prese con situazioni violente, uccisioni e scontri fisici, online le lamentele si concentrano sul fatto che sia una donna, giovane e dal fisico minuto.

Tra i commenti c'è chi sostiene che Arya sia un personaggio totalmente fuori dalla realtà, che la scelta di farle uccidere il Re della Notte abbia reso "Jon un personaggio obsoleto" ed Ezra Klein, fondatore del sito Vox, ha sostenuto che l'epilogo non sia stato scritto in modo credibile perché non si riuscirebbe a capire come Arya passi dal confronto con Melisandre alla presenza del Mastino all'attacco mortale al Re della Notte evitando tutti i morti che l'avrebbero dovuta ostacolare nel suo cammino.

There was too much episode there not to set that final moment up better. What happened between "encouraging words" and "awesome flying stab delivered directly to the most heavily defended guy on the field?" How did she get there? How did she get past all those dead?