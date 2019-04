Il Trono di Spade 8x03, Arya e il Re della Notte: la reazione in un bar è travolgente

Il Trono di Spade 8x03 ha suscitato delle reazioni che spaziano dall'entusiasmo all'incredulità e un video condiviso online mostrano un breve assaggio dell'esperienza vissuta dai fan.

Sul sito Reddit si assiste infatti a come reagiscono gli spettatori che hanno deciso di assistere all'atteso scontro, di cui si rivela l'epilogo , in compagnia grazie alla proiezione avvenuta in un bar statunitense chiamato Burlington.

Nella puntate, di cui potete leggere la nostra recensione de Il Trono di Spade 8x03, c'è spazio per un drammatico ed epico scontro che avviene a Grande Inverno tra l'esercito del Re della Notte e l'armata guidata da Jon, Daenerys, Brienne, Jamie e Verme grigio.

Negli ultimi minuti, quando la situazione sembra ormai perduta, Arya compare dal nulla, venendo afferrata dal Re della Notte ma riuscendo ugualmente a pugnalarlo a morte, sconfiggendolo e distruggendo lui e le creature che gli sono legate.

Il video immortala proprio la sorpresa, l'entusiasmo e gli attimi successivi alla conclusione dello scontro.

La storia raccontata in Il trono di spade riprenderà nel quarto episodio, in onda il 5 maggio, che dovrebbe spostare gli eventi ad Approdo del Re, dedicandosi alla lotta per il trono, situazione che potrebbe essere influenzata dalla nuova consapevolezza di Jon Snow, ora a conoscenza delle sue vere origini.

L'ottava e ultima stagione dello show va in onda ogni domenica su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic.

Il trono di spade 8, chi morirà? 5 personaggi con il destino segnato (o quasi)