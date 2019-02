Il trono di Spade 8x01: HBO ha svelato involontariamente l'intero cast della première?

Marica Lancellotti

Ora che anche San Valentino è passato, la messa in onda de Il trono di Spade 8x01 si avvicina sempre di più: la prima puntata dello show arriverà il 14 febbraio e il sito ufficiale di HBO ha involontariamente svelato una ghiotta anticipazione condividendo per errore l'intero cast della première.

Oltre ai nomi dei soliti protagonisti quella che salta subito all'occhio è sicuramente la presenza di Tobias Menzies nei panni di Edmure Tully. Ve lo ricordate? Lo sfortunato fratello di Catelyn Stark era stato messo fuori gioco dal suocero ma, ora che sua nipote Arya ha eliminato ogni traccia degli uomini di House Frey, Edmure sembra pronto per tornare a rivendicare il regno delle Torri Gemelle (ottenuto per il matrimonio con una delle figlie di Walder Frey celebrato durante il sanguinoso banchetto delle Nozze Rosse) e quello che gli spetta di diritto a Riverrun.

L'elenco del cast mostra anche un'altra sorpresa: tornerà anche il giovane Lino Facioli nei panni di Robin Arryn. Unico figlio di Jon Arryn e di Lisa Tully, sorella di Catelyn Stark ed Edmure Tully, Robin è il solo erede di Nido dell'Aquila, capo della casa Arryn, Custode dell'Est e Lord della Valle di Arryn, ma soprattutto, con la morte di Ditocorto, suo patrigno e protettore, il giovane Arryn è diventato ufficialmente unico responsabile di tutti i suoi titoli e dei suoi possedimenti. La presenza di questi due personaggi cosa suggerisce? Che Sansa Stark(Sophie Turner) potrebbe avere molti più alleati di quanti la fine della stagione 7 de Il Trono di Spade lasciasse intendere. Non soltanto è stata, per breve tempo, promessa sposa di Robin Arryn, ma è soprattutto sua cugina diretta. A differenza di Jon Snow (Kit Harington), che non è figlio di Ned Stark e soprattutto non lo è di Catelyn Stark, Sansa è anche nipote diretta di Edmure Tully. I legami familiari così stretti portano a supporre che la signora di Winterfell, all'inizio della stagione 8, si troverà a comandare su un regno molto più vasto del suo Nord.

Per tutti i fan del "lato oscuro della forza" c'è una brutta notizia, che non giunge però del tutto inattesa: come Vladimir Furdik aveva lasciato intendere durante un'intervista, il suo Re della Notte non comparirà nella prima puntata. E per dirla tutta non ci sarà probabilmente neanche nella seconda, perchè: "Nella terza puntata di questa stagione ci sarà una battaglia che per i creatori dovrebbe essere la più grande nella storia della televisione". Considerando, però, i quasi due anni d'attesa che ci sono voluti per l'ultima stagione de Il Trono di Spade, ai fan non dispiacerà poi troppo aspettare qualche puntata in più.