Il Trono di Spade 8, i White Walkers stanno per tornare?

Il trono di spade 8 continua a sconvolgere il pubblico a ogni puntata e i creatori hanno dichiarato che, forse, i White Walkers non hanno ancora detto l'ultima parola...

Durante un'intervista con Jimmy Kimmel, i due showrunner David Benioff e D.B. Weiss hanno risposto a diverse domande riguardo l'ultima stagione della serie HBO, ma c'è un argomento che i due non hanno assolutamente voluto toccare, quello dei White Walkers. Kimmel ha, infatti, domandato se il capitolo Re della Notte è definitivamente chiuso, e i due si sono chiusi in uno strano silenzio, affermando:

"Non possiamo rispondere a questa domanda."

Il Trono di spade 8x03: il Re della Notte in una scena

L'episodio 8x03 ha sconvolto tutti i fan proprio a causa dell'uccisione - epica - del Re della Notte da parte di Arya, che l'ha colpito con un pugnale di acciaio di Valyria. La sua morte ha distrutto, di conseguenza, tutta la sua terribile armata di White Walkers: molti fan sul web hanno trovato questa evoluzione troppo 'facile' per i villain più lungamente attesi della serie; Si erano visti, infatti, nel primissimo episodio de Il trono di spade.

A che punto siamo intanto nella serie? In attesa della 8x04, che andrà in onda stasera su Sky Atlantic e Now TV, la situazione è questa: dopo la disfatta del Re della Notte, la regina Cersei è il villain più potente - anche se non è un mostro mistico - ha una flotta, l'esercito Lannister, la Compagnia Dorata e molto altofuoco, e in più Qyburn sta lavorando da tempo a qualcosa per annientare il potere dei draghi della Khaleesi. In più ciò che si era augurata alla fine della stagione 7 è successo: Jon e Daenerys hanno speso quasi tutte le loro armate per combattere i white walkers, e ora sono piuttosto deboli.