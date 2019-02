Il trono di spade 8: Urban Decay lancia il make-up ispirato all'ultima stagione

Marica Lancellotti

All'arrivo de Il Trono di Spade 8 mancano meno di due mesi e per l'occasione il famoso marchio di cosmetici Urban Decay ha preparato una sorpresa che piacerà moltissimo a tanti fan: una linea di make-up ispirata alla serie HBO.

Urban Decay ha collaborato direttamente con HBO per creare Urban Decay | The Game of Thrones Collection, la collezione di make-up ispirata ai luoghi della serie e alle donne più forti dei Sette Regni. Il brand ha dichiarato: "Siamo assolutamente entusiasti e non vediamo l'ora di poter condividere altri dettagli!". Il marchio in effetti non ha svelato ancora molto sulla nuova linea di trucchi - che arriverà nei negozi ad aprile, giusto in tempo per la messa in onda dell'ottava stagione de Il trono di spade - condividendo solo un'immagine e un breve teaser da cui si può, però, arguire che le tonalità scelte per la palette sono direttamente legate al tema della contrapposizione tra ghiaccio e fuoco. Nel filmato, accompagnato dall'hashtag #For the Throne", il beauty look con smokey eyes sui toni del marrone e il rossetto color bronzo, per esempio, urla il nome di Cersei.

L'ombretto color cobalto metallizzato, invece, è ispirato ai ghiacci del profondo Nord ed è innegabile che potrebbe stare benissimo alla signora di casa Stark, Sansa. E Daenerys? Lei, come sempre, è la perfetta sintesi di entrambi i look.

Dunque Urban Decay non ha fatto altro che darci ancora un altro motivo per attendere con ansia ancora più spasmodica quel 14 aprile, giorno in cui Il Trono di Spade 8 si svelerà finalmente a tutti i suoi fan.