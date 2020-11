Il Trono di Spade 8: l'ultimo episodio della serie in onda stasera su Rai4

Il Trono di Spade 8 arriva stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) alle 21:20 con l'ultimo episodio dell'intera serie, The Iron Throne, quello che viene ormai annoverato come uno dei finali di serie più divisivi e probabilmente peggiori della storia della TV.

Daenerys è la Regina incontrastata, dopo aver bruciato Approdo del Re e tutti i suoi abitanti dichiara al suo esercito che continueranno a "liberare" i popoli oppressi del mondo. Tyrion viene arrestato con l'accusa di tradimento. Jon è sconvolto da quanto è successo, Arya gli ricorda che lui è il vero erede al trono e rappresenterà per sempre una minaccia per la Regina. Tyrion parla con Jon e cerca di convincerlo a fare la cosa giusta...

Il trono di spade è sempre stata troppo popolare per poter davvero credere che il suo gran finale potesse soddisfare tutti i palati. Purtroppo però era anche difficile immaginare una chiusura più divisiva di quella che HBO ha dato in pasto, il 27 maggio del 2019, a oltre 13 milioni di spettatori. Benioff e Weiss non hanno certo ricevuto il mare di applausi che forse aspettavano dopo la messa in onda di The Iron Throne, giudicato troppo didascalico, troppo frettoloso, con un tasso troppo alto di fan service, profondamente ingiusto per molti dei protagonisti che avrebbero meritato una fine e un finale di gran lunga migliori.

Nonostante le petizioni e le accorate richieste, i produttori non gireranno mai un altro "ultimo episodio" per Il Trono di Spade, e così ai fan più contrariati non è rimasta che un'ultima "soddisfazione": la pessima accoglienza riservata all'ultima stagione dello show dei record sarebbe stato uno dei motivi, ovviamente non ufficiale, dell'allontanamento di Benioff e Weiss dal franchise di Star Wars.