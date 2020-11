Il Trono di Spade 8: stasera su Rai4 l'episodio 4, Gli ultimi Stark

Il Trono di Spade 8 arriva stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) alle 21:20 con l'episodio 4, Gli ultimi Stark, che rimarrà nella memoria dei fan dello show come quello in cui il mondo contemporaneo e reale, per mezzo di una tazza di Starbucks, fece prepotentemente irruzione a Westeros.

Dopo la sanguinosa "lunga notte" che ha visto l'esercito dei vivi scontrarsi contro quello capeggiato dal Re della Notte, i sopravvissuti alla battaglia dicono addio ai defunti. Dopo il rito funebre, nella sala più grande del palazzo di Grande Inverno, si cerca di ristorare gli animi con un banchetto in cui i fratelli Stark rimasti in vita, Jon Snow compreso, hanno finalmente l'occasione di riabbracciarsi e confrontarsi sul passato e sulle prossime mosse. Al banchetto è presente anche Daenerys, che punta ad Approdo del Re per mettere fine al regno di Cersei. Ma la sua determinazione non sfugge all'altra sovrana, Sansa Stark...

Così come non sfugge agli spettatori, che hanno atteso due anni per appena 6 episodi, che questa stagione 8 si sta trasformando troppo velocemente in qualcosa che non avrebbero mai voluto: un racconto portato avanti in maniera scontata e frettolosa, carico di errori (la tazza di Starbucks accanto ai calici in legno o osso è solo quello più simpatico) e già prossimo a una conclusione che lascerà un po' a tutti l'amaro in bocca.