Il Trono di Spade 8: le scene tagliate approfondivano la solitudine di Daenerys

Il Trono di Spade 8, come rivelano gli script conservati alla Shavelson-Webb Library di Los Angeles, ha delle scene tagliate dal montaggio finale che avrebbero approfondito alcune parti della storia dei protagonisti, in particolare la solitudine di Daenerys.

Tra gli elementi non presenti nella versione finale dell'ottava stagione della serie Il trono di spade ci sono alcuni passaggi che avrebbero dato maggior spazio al percorso compiuto da Daenerys prima della distruzione compiuta ad Approdo del Re.

Tra le scene tagliate c'erano delle sequenze dedicate alla storia d'amore tra Missandei e Verme Grigio che erano presenti nei copioni della prima e della quarta puntata, mostrandoli in particolare mentre partecipavano al banchetto organizzato dopo la vittoria ottenuta a Grande Inverno che ha segnato la morte del Re della Notte. I due erano accanto a Daenerys e Missandei viene scoperta dalla sua sovrana mentre sorride al guerriero, reagendo immediatamente riprendendo il proprio contegno e distogliendo lo sguardo. Il personaggio di Emilia Clarke, invece, rivolgeva lo sguardo verso Jon Snow che è immerso nei suoi pensieri e lascia la giovane un po' incupita. Verme Grigio abbandona in seguito la festa e Missandei cerca una scusa per allontanarsi ed è proprio Daenerys a darle un motivo per andarsene, capendo immediatamente le intenzioni della sua amica che è incapace di mentire, pur soffrendo un po' perché è sola e tutti sembrano divertirsi tranne lei, situazione notata immediatamente da Varys. Jon, inoltre, viene citato e lodato da Tormund che considera le sue azioni degne di un vero re, riferimento che causa non pochi pensieri a Daenerys che ha già notato la distanza che la separa dagli abitanti di Grande Inverno e dalle altre persone che hanno lottato contro l'esercito dei morti.

Il trono di spade: Emilia Clarke nel penultimo episodio della serie

Dalla quinta puntata, Le campane, è stata poi tagliata una parte del dialogo tra Dany e Jon Snow dopo la morte di Varys. Il protagonista interpretato da Kit Harington deve affrontare le domande della sua regina, svelando poi che voleva che rivendicasse il suo diritto a sedersi sul trono. Tra le righe del copione Daenerys chiede all'amato se per lui è solo la sua regina e Jon risponde di no prima che tra i due ci sia un bacio e allontanarsi da lei. La Khaleesi si rende poi conto di aver perduto l'amore del giovane e nel copione si spiega che cerca disperatamente di entrare in connessione con lui, sentendosi incredibilmente sola. Dany si allontana quindi da Jon e lo fissa, mentre lui ritiene che la situazione in cui si trova sia veramente complicata perché la ama, disapprova le sue scelte, ma la desidera nonostante il loro legame dal punto di vista della famiglia e la teme. La ragazza si rende quindi conto che lui trova ripugnanti i propri sentimenti. Jon prova a parlarle, ma lei non lo ascolta e dice quindi che se Westeros non la ama dovrà temerla.

La giovane Targaryen, prima dell'attacco a Cersei e ad Approdo del Re, si è quindi resa conto di aver perso l'amore di Jon e di essere da sola, con il solo sostegno di Verme Grigio e Drogon.

La puntata conteneva anche un momento in cui Daenerys si avvicina alla Fortezza Rossa e osserva la sala del trono, notando il leone dei Lannister disegnato sul vetro di una delle finestre. Vedendo il simbolo dei nemici la ragazza ricorda quindi tutto quello che ha perso e dà il via alla sua furia distruttrice che causa morte e caos ad Approdo del re.