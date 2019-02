Il Trono di Spade 8: le nuove foto dell'ultima stagione

Il Trono di Spade ritornerà dopo molta attesa sugli schermi televisivi di tutto il mondo con gli episodi dell'ottava stagione tra qualche mese, con un debutto previsto su Sky Atlantic in contemporanea con la messa in onda americana nella notte fra il 14 e il 15 aprile, e online sono state condivise le nuove foto ufficiali.

Le immagini ritraggono quasi tutti i protagonisti della saga creata dallo scrittore George R.R. Martin e che ha appassionato milioni di fan in tutto il mondo. Ecco quindi per la prima volta col look di scena dell'ultima stagione Daenerys (Emilia Clarke), Jon Snow (Kit Harington), Tyrion (Peter Dinklage), Cersei (Lena Headey) e Jaimie Lannister (Nikolaj Coster-Waldau), oltre agli unici Stark superstiti, Sansa (Sophie Turner), Arya (Maisie Williams) e Bran (Isaac Hempstead-Wright), e tutti gli altri personaggi principali.

Ecco le immagini:

Per ora gli autori e il cast non hanno rivelato alcun dettaglio riguardante l'ultimo capitolo della storia e le prime notizie confermate parlano di un'epica battaglia che farà dimenticare l'epica Battaglia dei Bastardi e molti avvenimenti sorprendenti e drammatici. Lo scontro con gli Estranei sicuramente causerà numerose morti e non resta che attendere per scoprire chi sopravviverà e chi salirà sull'ormai iconico trono.