Il Trono di Spade 8 stile Maratona di Mentana e Otto e Mezzo vi farà impazzire!

La pagina Facebook Comunisti per Daenerys Targaryen ha condiviso alcune spassose parodie de Il Trono di Spade a tema Mentana o Otto e mezzo!

Il Trono di Spade 8 è un caso televisivo forse senza precedenti anche in Italia e la nascita di diverse esilaranti vignette a tema Otto e mezzo e Maratona Mentana lo dimostrano!

La divertente pagina Facebook Comunisti per Daenerys Targaryen durante le varie puntate de Il trono di spade ha creato delle meravigliose vignette in cui i più noti talk show pseudo-politici o meno affrontavano il tema di Westeros e i suoi equilibri interni. L'ultimo spassoso post riguarda Otto e mezzo, la celebre trasmissione di Lilli Gruber su La7. L'argomento del giorno è l'ultima notte a Grande Inverno e a commentare il secondo episodio dell'ottava stagione ci sono alcuni volti quasi onnipresenti nel programma, Vittorio Feltri, Massimo Cacciari e Marco Travaglio.

Il terzo episodio, che è risultato pieno di vari "errori", è stato commentato da una vera e propria Maratona Mentana. Ospiti in studio Massimo Cacciari, Aldo Cazzullo, Lucia Annunziata, Marco Damilano, Alessandro Sallusti e Marco Travaglio. In collegamento direttamente da Grande Inverno Alessandra Sardoni e Paolo Celata.

A questo indirizzo è possibile recuperare tutti i divertenti foto-racconti che trattano i colpi di scena de Il Trono di Spade come delle vere e proprie emergenze politiche degne di un talk show.

L'ottava e ultima stagione dello show va in onda ogni domenica su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic. Dopo l'epica battaglia avvenuta a Grande Inverno - di cui potete leggere la nostra recensione de Il Trono di Spade 8x03 - nel prossimo episodio gli eventi si sposteranno nuovamente ad Approdo del Re, come anticipa il video promozionale.