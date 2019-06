Il Trono di Spade 8, Lena Headey: "Cersei meritava una morte migliore"

Il Trono di Spade 8 ha lasciato i fan di Cersei con l'amaro in bocca, e con Lena Headey, che ha interpretato la Mad Queen per 8 stagioni, ha fatto esattamente la stessa cosa. È stata proprio l'attrice a rivelarlo in un'intervista al Guardian.

Quando è arrivata la conclusione dello show di HBO, i protagonisti storici sono stati chiamati a uno sforzo incredibile: reggere quasi completamente da soli il peso di 6 puntate cariche di dramma e soprattutto della curiosità spasmodica del mondo intero. Compito di cui, chi più chi meno, è stato all'altezza. E poi c'è stato anche chi, come Lena Headey, avrebbe meritato molto di più. Come, per esempio, una morte migliore per il suo personaggio, che, nel corso delle 7 stagioni precedenti, è stato custode di alcuni dei momenti più memorabili de Il trono di spade.

"Come spettatrice ho investito molto sulla serie e, come tutti, ho i miei personaggi preferiti. E, ovviamente, ho anche alcune lamentele. Ma non mi sono ancora seduta a bere con David Benioff e Dan Weiss per esporle". Quando il giornalista le ha chiesto cosa lamenterebbe davanti agli showrunner, Lena Headey non ha avuto dubbi: "Una morte migliore per Cersei!" La regina cattiva di Westeros è scomparsa sotto le macerie nel penultimo episodio dello show, abbracciata al fratello-amante Jaime (Nikolaj Coster-Waldau).

"Ovviamente ciascuno di noi ha sognato la sua morte. La serie sarebbe potuta andare in qualsiasi direzione. Onestamente mi sono sentita un po' dispiaciuta ma penso anche che era impossibile potesse piacere a tutti. Non importa quello che hanno fatto poi nella realtà, le critiche sarebbero arrivate in ogni caso". Lena Headey non è stata la sola a "criticare" la fine scelta per il suo personaggio: anche un'altra regina ha avuto di che lamentarsi dell'epilogo riservato alla sua nemica, Emilia Clarke, nonostante tutto, avrebbe voluto più scene e una morte diversa per Cersei Lannister, ma ormai non c'è più tempo.

