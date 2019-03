Il Trono di Spade 8, Kit Harington: “Sull’ultima stagione non posso raccontare nemmeno bugie!”

Marica Lancellotti

Il Trono di Spade 8 ha appena svelato il suo primo trailer ufficiale, ma i fan vogliono più informazioni e speravano di ottenerle da Kit Harington, di recente ospite di Stephen Colbert. L'attore però ha la bocca cucita, e per richiesta della stessa HBO, che ha imposto l'assoluto silenzio al cast.

Nel salotto del Late Show di Stephen Colbert l'interprete di Jon Snow ha spiegato che è inutile continuare a chiedergli spoiler sull'ultima stagione de Il Trono di Spade perchè non può svelare assolutamente niente: "Non posso nemmeno dire bugie o inventare qualcosa perchè poi la gente va ad analizzare minuziosamente quello che dico e ne prende delle piccole parti che potrebbero rivelarsi vere!". Quello del Trono di Spade 8 non è un press tour, insomma, ma un vero e proprio tour de force, e non soltanto per Kit Harington ma anche per tutti i suoi colleghi: "Siamo tutti nelle stesse condizioni, noi membri del cast. Quando ci incontriamo ci giriamo l'uno verso l'altro e ci diciamo "Ma tu cosa racconterai nelle interviste?". Qualche settimana fa anche Sophie Turner aveva raccontato qualcosa di simile, affermando però di essere stata meno brava di Kit (che non ha raccontato il finale della stagione 8 neppure a sua moglie Rose Leslie!), e di aver spifferato ogni cosa alle persone più intime.

Kit Harington invece non demorde e resta serio, impassibile e soprattutto muto anche di fronte ai continui "attacchi" di Colbert, formulati sotto forma di strambe teorie. Per esempio: all'affermazione "qualcuno morirà nel Trono di Spade" Kit è rimasto fermo, anche se una smorfia è stata più eloquente di mille parole (ma d'altronde che qualcuno possa morire nel Trono non è certo uno spoiler, la domanda, semmai, è chi resterà in vita). Per fortuna, mantenendosi sul suo solito tono scherzoso, Colbert non ha insidiato realmente la forzata impassibilità di Kit Harington, almeno a giudicare dalle altre strampalate teorie: George R.R. Martin apparirà nel gran finale affermando "Questa è una grande idea!", traendo così ispirazione dallo show per portare finalmente a termine i suoi libri. Oppure: scopriremo che la vera "corsa al trono" è conoscere tanti nuovi amici lungo il percorso. E poi la più divertente di tutte: Jon Snow avrà un figlio che chiamerà Stark, Tony Stark! Colui che tutti conosciamo come Iron Man, che darà vita al crossover con l'Universo Marvel che chiunque sta aspettando.

Il trono di spade tornerà a partire dal 14 aprile con le 6 puntate dell'ultima stagione su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic.