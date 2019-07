Il Trono di Spade 8: l'honest trailer sottolinea tutti i problemi della serie

Il Trono di Spade 8 ha un honest trailer davvero epico in cui vengono riassunti tutti i problemi delle ultime due stagioni. Il video non esita a sottolineare i passaggi della storia che non hanno convinto i fan dello show, dalle rivelazioni che sembrano quasi inutili alle relazioni poco incisive, o i tanti problemi di "memoria" dei personaggi.

Nell'honest trailer della serie Il trono di spade si mostra il cambiamento di Approdo del Re e l'abitudine di Cersei di osservare ciò che la circonda dalla finestra del suo palazzo, mentre Jon Snow non sembra particolarmente interessato a fare qualsiasi o a reagire agli eventi. La scelta di Bran come sovrano, inoltre, non ha entusiasmato nemmeno gli autori dell'honest trailer.

Il video ricorda poi le tante battute sugli "attributi" di Varys e il percorso compiuto da Arya Stark.

Al centro delle critiche anche i villain che non appaiono particolarmente convincenti o temibili, e la luminosità che ha causato tanti problemi agli spettatori che hanno assistito alla lunga notte a Grande Inverno, durante la quale i personaggi principali non hanno rischiato realmente di morire nonostante la situazione pericolosamente mortale.

L'honest trailer ricorda poi le battute migliori pronunciate da Tyrion, i combattimenti affrontati da Arya, l'apparizione del nuovo principe di Dorne, i personaggi introdotti nell'ultima stagione e la "comicità" di Tormund. Non mancano nemmeno i riferimenti a Spettro, alle scene di nudo, ai problemi di famiglia, alla necessità di creare degli eserciti e all'abitudine di ricordare tutti gli errori compiuti in passati.

Ecco l'esilarante video: