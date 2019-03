Il Trono di Spade 8, Emilia Clarke e la reazione shock al finale di serie

Emilia Clarke ha reagito in un modo molto particolare e 'drammatico' dopo aver letto i copioni della fine dell'ottava stagione de Il Trono di Spade: l'attrice infatti ha vagato per Londra per tre ore!

Vi siete mai chiesti come reagirete all'ultima puntata della serie tv tratta dai romanzi di George R.R. Martin? L'interprete di Daenerys, Emilia Clarke ha dichiarato in un'intervista di aver vagato letteralmente per Londra in stato di shock per tre ore dopo aver letto il destino della Madre dei Draghi:

"Anche se avesse piovuto, non avrei potuto fare altro che camminare senza senso. In quell'occasione è capito che anche l'alcol può creare effetti depressivi. Avevo un bicchiere di vino e pensavo 'Non so perché non riesco a tirarmi su neanche con questo'."

In un'intervista con Bazaar poi Emilia ha parlato di cosa ha provato a girare le scene finali de Il trono di spade e di come ha reagito sul set all'addio alla sua Daenerys:

"Ho iniziato a fare un piccolo discorso, non perché sia un'attrice arrogante, ma perché ogni volta che salutavamo un personaggio, David Benioff e Dan Weiss ci davano un regalo, ci fermavamo a chiacchierare con tutto il cast e la troupe, di solito è un bel momento. Però ho detto tre parole e sono esplosa. Ho provato a tenere, a tenere, a tenere e alla fine sono scoppiata a piangere come un'idiota. Abbiamo aperto lo champagne, ma non abbiamo celebrato, era più una sensazione di 'L'abbiamo finita, finalmente!'".