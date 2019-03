Il Trono di Spade 8: in arrivo un documentario sulla creazione dell'ultima stagione

Il Trono di Spade 8 si concluderà con documentario che sarà trasmesso sugli schermi americani una settimana prima della messa in onda dell'ultima puntata.

HBO ha svelato che il progetto, intitolato Game of Thrones: The Last Watch, è stato diretto da Jeanie Finlay ed è dedicato alla "creazione della stagione dello show più ambiziosa e complicata" avrà una durata di due ore e seguirà la produzione, la troupe e il cast mentre affrontano situazioni meteorologiche complicate, scadenze che si avvicinano e un fandom che è alla ricerca di spoiler.

La tv via cavo ha poi aggiunto che sarà "una storia divertente ed emozionante, raccontata con intelligenza e in modo intimo, sui sentimenti contrastanti di ciò che significa creare un mondo e poi dovergli dire addio". Sullo schermo si darà quindi spazio alle emozioni provate da tutte le persone coinvolte nella creazione dell'adattamento dei romanzi di George R.R. Martin e al dietro le quinte delle riprese dell'epica scena di battaglia che ha impegnato cast e troupe per 55 giorni.

L'ottava e ultima stagione de Il trono di spade sarà in onda a partire dal 14 aprile su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic.