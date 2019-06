Il Trono di Spade 8 ha copiato da una serie tv indiana una scena memorabile?

Il Trono di Spade 8 avrebbe copiato da un serie tv indiana la scena tra Arya e il Re della Notte, proprio quella entrata di diritto nel top 3 delle sequenze più memorabili dell'ultima stagione.

A sostenerlo è un utente di Reddit, tale Jugal0707, che per dimostrare la veridicità della sua affermazione ha postato un video su Instagram estratto da una serie tv della Sony Sab Tv che in italiano deve suonare più o meno come Aladdin: Devi aver sentito il mio nome. Nella clip si vede un ragazzo correre contro uno scheletro che, esattamente come il Re della Notte nella famosa scena de Il Trono di Spade 8x03, lo blocca afferrandolo per la gola. L'eroe a questo punto, proprio come fa Arya Stark, afferra il coltello con l'altra mano e pugnala lo scheletro.

Ecco la scena incriminata:

Tralasciando la differenza di qualità tra gli effetti speciali dell'una e dell'altra serie, non c'è dubbio che ci siano molte somiglianze tra la scena di Aladdin e quella di Arya: entrambi vengono afferrati alla gola da un'entità soprannaturale, entrambi cercano di ucciderla con un coltello. Tuttavia, nonostante le evidenti analogie, c'è un dettaglio che porta a escludere la copia quasi conforme ed è di ordine cronologico. L'episodio di Aladdin è andato in onda a metà del 2018, sul set del Trono di Spade erano in corso le riprese dell'ultima stagione più o meno nello stesso periodo, e questo significa che i produttori avrebbero avuto, una volta documentata la somiglianza, tutto il tempo di intervenire sulla storia. Ma questo non è successo, il che ci porta a concludere che le due scene devono essere così simili solo per pura coincidenza.