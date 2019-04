Il trono di spade 8: il nostro commento live al secondo episodio (VIDEO)

Il trono di spade 8, in occasione della messa in onda del secondo episodio della serie, ci vediamo per un commento dalla redazione di Movieplayer.it.

Stasera Il trono di spade tornerà su Sky Atlantic con la seconda puntata dell'ottava stagione - ne abbiamo parlato nella nostra recensione de Il Trono di Spade 8x02 - e alle 23.20 ci troveremo in diretta streaming dalla redazione di Movieplayer.it a commentare l'episodio A Knight of the Seven Kingdoms insieme a voi! Ecco dove seguire con noi il commento in diretta:

Potete intervenire con domande e commenti durante la diretta scrivendo nei commenti in fondo a questa news, la chat di Youtube o la diretta Facebook. Cercheremo di rispondervi live per chiacchierare insieme!

Il Trono di Spade 8 si concluderà a maggio dopo sei, attesissimi episodi: si chiude un'epoca per i fan della serie, ma fortunatamente HBO ha già in cantiere prequel de Il Trono di Spade che è già in fase di pre-produzione. Nel cast molti nomi importanti, tra cui Naomi Watts e Josh Whitehouse.