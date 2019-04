Il Trono di Spade 8: il cast partecipa all'esilarante Face Swap Challenge!

Il Trono di Spade 8 è arrivato sulle tv di tutto il mondo e il cast, durante il red carpet della premiere americana, ha giocato al Face Swap Challenge per alleggerire la tensione da 'prestazione'!

Cos'è il face swap challenge? Ultimamente sono nati tantissimi software e app che uniscono o mixano due volti diversi, mischiando parti diverse tra occhi, naso, capelli, bocca, per creare un nuovo viso. LadBible ha deciso di portare un po' di queste immagini al cast, per vedere chi riuscisse a riconoscere i due volti. Il risultato è stato esilarante, con Kit Harington e Sophie Turner veri mattatori.

Ecco il video:

Gli episodi inediti de Il trono di spade nascondono ancora tantissimi misteri: la lotta per il possesso di Westeros e dei Sette Regni appare, infatti, sempre più incerta tra gli schieramenti. Da un lato Jon Snow e Daenerys Targaryen, dall'altro Cersei Lannister che non è disposta a perdere per niente al mondo. Mentre su tutti incombe la minaccia degli Estranei che ormai hanno rotto il confine della Barriera e si stanno inoltrando nel Nord verso Grande Inverno, la capitale del reame degli Stark.

Mentre la serie HBO volge al termine, lasciando il segno sulla storia della serialità televisiva e nell'immaginario collettivo, il network ha già in cantiere delle nuove serie ispirate al mondo creato da George R.R. Martin e sono già trapelati i primi dettagli sul prequel de Il Trono di Spade che già da adesso sono particolarmente attesi.